¡Alerta! Estos iPhone dejarán de actualizarse y quedarán obsoletos en 2024

La empresa de la manzana es reconocida por sus actualizaciones constantes, y ahora ha dejado de lado algunos de sus modelos más antiguos. Con la llegada de iOS 18, estos iPhone no podrán disfrutar de las últimas novedades. Te contamos más.

¿Qué iPhone ya no se actualizará en el 2024?

Los modelos que se quedan atrás en 2024 son:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone SE (1ª generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Todos los modelos y generaciones anteriores

¿Cuántos años le quedan al iPhone 11?

Si tienes un iPhone 11, ¡buena noticia! Este modelo aún tiene años de vida por delante. Se suele ofrecer soporte de software durante al menos 5 años, por lo que el iPhone 11 podría recibir actualizaciones hasta aproximadamente 2025.

¿Qué iPhone quedará obsoleto en 2025?

Predecir con exactitud qué modelos quedarán obsoletos en 2025 es complicado, ya que se podría ampliar el soporte para algunos dispositivos. Sin embargo, es probable que los modelos lanzados en 2019 o antes, como el iPhone 11, comiencen a mostrar signos de obsolescencia en términos de compatibilidad con nuevas aplicaciones y características.

¿Qué significa que mi iPhone quede obsoleto?

Cuando un iPhone deja de recibir actualizaciones, esto implica que:

No recibirás nuevas funciones: Te quedarás sin las últimas novedades de iOS, como nuevas aplicaciones, mejoras en la cámara y funciones de seguridad.

Incompatibilidad con aplicaciones: Algunas aplicaciones pueden dejar de funcionar o no recibir actualizaciones en dispositivos antiguos.

¿Qué puedo hacer si mi iPhone ya no se actualiza?

Si tu iPhone está a punto de quedar obsoleto, puedes considerar estas opciones:

Conseguir un modelo más reciente: Si necesitas las últimas funciones, es hora de pensar en un nuevo iPhone.

Extender la vida útil: Puedes optimizar el rendimiento de tu iPhone actualizando a la última versión de iOS compatible y evitando instalar aplicaciones que consuman muchos recursos.

Explorar otras opciones: Considera reparar tu iPhone o buscar alternativas más económicas, como teléfonos de segunda mano.

La obsolescencia tecnológica es un hecho inevitable. Sin embargo, conociendo los ciclos de actualización, puedes tomar decisiones informadas sobre cuándo es el momento adecuado para cambiar de dispositivo.

