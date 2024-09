Tres hermanas tienen a sus bebés el mismo día

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En un hecho calificado como inusual, en el municipio de Altamira tres hermanas dieron a luz el mismo día.

La titular del Registro Civil en Villa Cuauhtémoc, Concepción Moreno Meza, declaró que se percató de la situación cuando registraba a los bebés hace un par de días.

Dos niños y una niña, fueron los que tuvieron las hermanas que viven en la comunidad de Esteros.

“Estoy sorprendida de que tres hermanas dieron a luz el mismo día y es algo inusual, no sé cómo lo harían, viven en la zona rural, si no me equivoco de Esteros”.

En las redes sociales, usuarios destacaron la fortuna de que las hermanas vivieron el embarazo al mismo tiempo.

“Yo me percaté al momento de estar haciendo las firmas, estaba checando la fecha de nacimiento de cada bebé”.

Concepción Moreno Meza, agregó que a una de las parejas la casó “y ahora me tocó hacer el registro del bebé”.

“Son chicas jóvenes, a una de las parejas casé en la oficina y es algo insólito y muy bonito, fueron dos niños y una niña, nacieron el 15 de septiembre y cuando las llevaron tenían días de haber nacido”, apuntó Concepción Moreno Meza.

“Ellas tienen una muy bonita historia, la revelación, han recopilado todo, no sé si ellas lo hayan programado de esa manera, son tres hermanas y aliviarse el mismo día, sí sorprende”.

El trámite de Registro de Nacimiento, así como la expedición de la primera acta es gratuito y los papás deben llevar dos testigos y el registro de nacimiento que entrega el hospital.

Autoridades consideran que es importante que el registro de los bebés sea inmediato, aunque reconocieron que algunos padres tardan varios años en hacerlo.

Por. Óscar Figueroa

La Razón