Exigen en Yucatán justicia por feminicidio de Karla, registrado en Altamira

En el municipio de Progreso, Yucatán convocan a una velada sorora en memoria de Karla, víctima de feminicidio en Altamira, Tamaulipas.

La menor de 14 años de edad, era originaria de Progreso y llegó hace dos años a la zona conurbada, junto con su mamá.

“Hermanas activistas y mujeres que gusten asistir a la velada sorora que se está organizando, háganlo si tienen la oportunidad, compartan para que llegue a más mujeres que puedan y tengan la oportunidad de solidarizarse con Karla Roses”, indica la convocatoria.

Este martes fue presentado ante el Juez de Control al presunto responsable, identificado como Xabiany Jesús “G”.

“Si no tienen la oportunidad de asistir, no se sientan mal, con tan solo compartir ayuda mucho, porque de esa manera se difunde la convocatoria a más gente. No olviden vestir de blanco, llevar una velita y llevar un listón o pañoleta morada”.

La velada se realizará este 25 de septiembre a las 17:00 horas en el parque de las madres, ubicado en Progreso, Yucatán.

Desde el sábado, amigos y familiares de Karla, aseguraban que se trataba de un feminicidio.

El cuerpo de la menor fue hallado el pasado viernes en una brecha que colinda con el fraccionamiento Jardines de Arboledas y se presume que la muerte ocurrió un día antes.

“Convocamos a todas las mujeres, activistas, feministas, familiares víctimas de feminicidio, familiares de personas desaparecidas y personas que están en contra de la violencia de género, acompañarnos a la velada sorora en memoria de karlita”.

