“Que no te hagan de agua”, Alertan sobre fraudes en redes que prometen eliminar deudas de agua

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria ha detectado en redes sociales una creciente cantidad de cuentas que ofrecen la eliminación de deudas de agua potable hasta en un 100%, a cambio de pagos adicionales a personas externas. Estas promesas, según el organismo, son parte de una estafa que busca aprovecharse de usuarios con adeudos.

El gerente de COMAPA, Eliseo García Leal, emitió una advertencia a la ciudadanía sobre estas ofertas fraudulentas. “Estas personas no tienen relación con la comisión y lo que buscan es engañar a los usuarios que intentan resolver su situación financiera. Es importante que la población sepa que los trámites de descuentos o regularización solo se gestionan en nuestras oficinas y bajo condiciones muy específicas, como cuando el consumo se dispara debido a fugas o cuando un usuario ha dejado de pagar el servicio por varios meses”, explicó.

Promesas falsas, riesgo real

Estas publicaciones en redes sociales aseguran a los usuarios que, mediante un pago, pueden reducir o eliminar sus deudas, presentándose como intermediarios con acceso a beneficios inexistentes. Sin embargo, COMAPA aclara que no ha autorizado a ningún intermediario externo para realizar este tipo de gestiones.

“Si bien la comisión ha establecido programas de regularización en situaciones especiales, estos solo se tramitan de manera directa en nuestras oficinas y bajo un proceso transparente. Cualquier oferta que se haga fuera de estos canales es un intento de fraude”, añadió García Leal.

A pesar de que hasta el momento no se han presentado denuncias formales, COMAPA ha iniciado investigaciones internas para rastrear a los responsables detrás de estas cuentas fraudulentas. La comisión está vigilando activamente las redes sociales en busca de publicaciones sospechosas y pide a la ciudadanía que reporte cualquier intento de fraude a través de sus canales oficiales.

Alto índice de morosidad

Según datos proporcionados por el organismo, de los 126 mil usuarios que actualmente tiene COMAPA Victoria, alrededor del 20% presenta adeudos por consumo de agua. Para enfrentar este alto índice de morosidad, la comisión implementará a partir de octubre un programa de regularización que estará vigente hasta diciembre. Este programa ofrecerá a los usuarios en deuda la oportunidad de ponerse al corriente en sus pagos bajo condiciones especiales y sin el riesgo de caer en estafas.

“El programa de regularización es una medida diseñada para apoyar a los usuarios que se encuentran en dificultades económicas. Queremos ayudarles a resolver sus adeudos de manera formal y segura, sin necesidad de recurrir a terceros que solo buscan aprovecharse de su situación”, comentó García Leal.

COMAPA hace un llamado a los ciudadanos para que no se dejen engañar por ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad. “Si usted tiene adeudos, acuda directamente a nuestras oficinas o utilice los canales oficiales para gestionar cualquier arreglo o solicitud de descuento. No confíe en intermediarios no autorizados”, enfatizó García Leal.

El programa de regularización que arrancará en octubre busca brindar soluciones reales a los usuarios en deuda, sin que caigan en manos de estafadores que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad económica.

Raúl López García