El tiro por la culata

Toda acción tiene una reacción… El pasado martes, tras el regreso de Francisco Cortez como entrenador de Correcaminos y el primer día al mando de Javier Garibaldi, nuevo presidente del club, las filas del equipo se sacudieron aún más.

Como ya lo mencioné aquí, sin medias verdades ni ocultar la realidad como otros acostumbraban: la ‘grilla’ interna en el equipo era mucha y evidente. Tal y como lo planteé en entregas anteriores de esta columna, ‘la cancha habla’, y la afición, e incluso personas que no son aficionados, fueron los primeros en señalar la ‘tendida de cama’ al cuerpo técnico.

Paco Cortez y su equipo tenían que reaccionar y dar un golpe en la mesa, tal como lo hizo el rector Dámaso Anaya al remover al presidente anterior que había causado tanto daño. Paco debía hacer lo propio con su equipo, es decir, con los jugadores.

Aunque aún no es oficial, se presume que Giovanni Hernández y Omar Rosas entrenaron por separado. Al final, siempre ‘triunfa el bien’, y al momento de ‘ajustar las tuercas’, ellos no encajaron, se desalinearon y resultó imposible volver a ponerlos en su lugar.

Para Paco y su cuerpo técnico, tal vez estos jugadores ya no aportan al equipo. Más allá de no sumar al rendimiento colectivo, les dan malos ejemplos a los jóvenes. En términos futbolísticos, no se pierde nada con sus ausencias. Si se confirma que fueron separados por indisciplina o bajo rendimiento, esto sería un golpe en la mesa y un mensaje claro de que aquí ya no hay lugar para las ‘vacas sagradas’, esos jugadores que no aportan, no solo en este torneo, sino desde hace varios.

El enojo de estos jugadores será evidente; la frustración de no haber logrado su cometido, de que su estrategia les salió mal. Qué bueno que algunos de los que tal vez colaboraron en esto han reconsiderado su posición, no por Paco ni por los profesores Arturo o Pánuco, sino por ellos mismos, por su profesionalismo y por la institución.

HABRÁ LIMPIA TOTAL

La nueva administración de Correcaminos, bajo el mando de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lleva apenas tres días, y no es un secreto que la plantilla de jugadores no será lo único que sufrirá una ‘limpia’.

Desde ya, se tiene en la mira a los entrenadores y cuerpos técnicos de la Liga Premier, Tercera División, secretarios técnicos, visores, equipos juveniles e infantiles, el área administrativa, comunicación… prácticamente todo está bajo análisis.

No se trata de revancha ni de venganza, sino de evaluar quién realmente está trabajando bien, porque la intención es hacer las cosas de la mejor forma posible.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

A pesar de todo, hay que ser optimistas: Correcaminos no está perdido. Hoy enfrentan un duelo muy importante en el que deberán buscar la victoria para volver a la lucha por un puesto en la liguilla.

Tal vez suene muy positivo, pero con dos victorias seguidas, se meterán de lleno en la pelea por la fase final.

Sé que es complicado, pero tienen la capacidad. Ojalá hoy se note que todos están remando en la misma dirección y jueguen conectados, como lo hicieron ante Atlético La Paz, donde lograron una goleada y hasta gustaron. El fútbol ‘no es gripa’, no se olvida muchas veces es cuestión de actitud, y espero que hoy veamos un cambio en ese aspecto.

Nos leemos en una próxima columna y agradezco a quienes leen, sé que a veces puedo ser incómodo, porque las verdades molestan, pero aquí seguiremos firmes hablando con la verdad y todo por el bien de la instituciones que merece la capital. Nos vemos.

POR DANIEL VÁZQUEZ