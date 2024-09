Se comprometen a resolver falta de luz en Kinder de Güémez

VICTORIA, Tamps.- El problema suscitado en el jardín de niños del ejido la San Juana de Güémez donde padres de familia se inconformaron por la falta de energía eléctrica desde hace meses y cerraron el plantel no fue responsabilidad de maestros ni personal administrativo sino de fallas de la CFE por lo que a través del CREDE se tomaron cartas en el asunto y quedaría resuelto este fin de semana sostuvo Martha Ortiz jefa de sector de la zona escolar.

Explicó que la inconformidad de los padres de familia no es contra los maestros, es con el tema de la luz, ya se hizo la gestión ante el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Victoria mismo que ya dio trámite el asunto, y es que es un problema de la Comisión de Federal de Electricidad pero los padres están muy desesperados porque hace mucha calor pero esto ya se resuelve este fin de semana, se entregó el oficio a las instancias correspondientes para que revisen la situación que ocurre en el área.

Por su parte la maestra Rosario del Carmen jefa del departamento de educación preescolar en el estado reveló que en Tamaulipas hay 1,007 escuelas de educación preescolar incluidas las del sector privado, y problemas de este tipo se ven con frecuencia, de hecho, en todo el estado hay varios jardines de niños que, por las inclemencias del tiempo, la lluvia o por un trámite sencillo se pueden presentar algunos problemas, pero sin llegar a la suspensión de clases que es lo importante.

La instrucción de la secretaria de Educación es que se atiendan todas estas situaciones para que se puedan resolver en la brevedad posible, y que el servicio escolar no se vea interrumpido bajo ninguna circunstancia, admitió que hay planteles donde por la falta de demanda se reportan inactivos, pero no por problemas sino porque no tienen niños inscritos, tema que también se está abordando para que los se acuda desde educación inicial a las escuelas, puntualizó la funcionaria.

Por Salvador Valadez C.