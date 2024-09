SET, convocan a reunión sindical para lunes 30 de septiembre

VICTORIA.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de las educscion (SNTE) a través de la sección 30, autorizó reunión sindical para el lunes 30 de septiembre, lo que habrá de permitir “el mega puente escolar”, que la secretaria de educación había advertido no estaba permitido.

Lucia Aime Castillo Pastor desde Nuevo Laredo dijo en una entrevista que el único día inhábil para los trabajadores de la educscion sería el 1 de octubre por el relevo presidencial, tal como viene marcado en el calendario escolar.

Pese a la advertencia, las delegaciones sindicales en Tamaulipas, como prácticamente en el resto de la entidades federativas presentaron oficios ante la sección 30 solicitando la reunión sindical.

La autorización a dichas reuniones, provocará que desde este viernes los alumnos no vayan a las escuelas porque hay Consejo Técnico Escolar (CTE), no vayan el lunes por la reunión sindical, y que no tengan clases el martes 1 de octubre por ser inhábil oficial.

De tal suerte que será hasta el miércoles 2 de octubre cuando alumnos y maestros regresen a los planteles educativos, este sería el segundo puente escolar del mes de septiembre en el Estado.

