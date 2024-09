CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un total de 225 elementos de la Guardia Estatal, están asignados como escoltas de altos funcionarios del estado, entre otros el gobernador y los secretarios de gobierno, mientras que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es el único ex funcionario que cuenta con custodia.

El Director de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos, Baltazar Gutiérrez Yáñez, explicó que incluso se prevé aumentar el número de elementos para el resguardo de los domicilios tanto de los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Seguridad Pública y Fiscalía del Estado.

“Son 225 elementos los que tenemos, y se prevé un incremento en la seguridad o vigilancia en esos inmuebles donde pernoctan los funcionarios de primer nivel”, apuntó.

El funcionario estatal explicó que estos elementos de custodia, han sido capacitados y cuentan con una amplia experiencia en materia de seguridad para el desarrollo de sus actividades.

“Todos ellos pasan por un riguroso proceso de selección y capacitación para garantizar su integridad y honorabilidad, y que cumplan con las tareas que les dieron asignadas de proteger al objetivo, son de máxima confianza”, dijo.

Informó que el ex gobernador García Cabeza de Vaca, es el único ex mandatario que cuenta con seguridad, aunque aclaró que se trata de información reservada, por lo que no puede dar detalles de la misma.

El año pasado, el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, informó que el Gobierno del Estado eroga 2 millones de pesos mensuales para cubrir los gastos y sueldos del personal que resguarda a los ex funcionarios estatales y las unidades blindadas asignadas.

Se trata de 56 elementos de la Guardia Estatal, de los que 30 se encargan de la custodia del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su familia, cuando están en territorio mexicano, mientras que 26 están asignados a ex Secretarios.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón