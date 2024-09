Queda El Mante fuera de siembra de algodón

MANTE, TAMAULIPAS.- De los cuatro municipios algodoneros del sur de Tamaulipas, solo El Mante se quedó sin la siembra de la fibra natural debido al exceso de humedad por lluvias que impidieron concretar en tiempo y forma la siembra de por lo menos 100 hectáreas que se habían destinado para dicho cultivo.

Los climas extremos, por sequía o exceso de humedad, frenaron por segundo año la siembra de algodón en superficies agrícolas de la zona temporalera de El Mante, situación que ha dolido en lo anímico a los productores del campo toda vez que hasta hace un par de semanas, mantenían la esperanza de concretar la siembra de sus tierras con el cultivo del algodón.

Y es que el año pasado, a pesar de que lograron sembrar sus tierras y de lograr el crecimiento de sus plantaciones, la ausencia de lluvias y las altas temperaturas finalmente terminaron por “reventar” a destiempo los capullos de la fibra natural, registrándose una pérdida material en 100 hectáreas, así como cientos de miles de pesos que se invirtieron desde la preparación de las tierras hasta la siembra y aplicación de los agroquímicos.

Sin embargo, a diferencia del 2023, este año no fue la sequía sino el exceso de humedad producto de 40 días de lluvias intermedias que se vinieron registrando entre los meses de agosto y septiembre, y por considerar a estas alturas como siembras de alto riesgo y un cultivo rentable, pero de una fuerte inversión, los productores optaron por no arriesgar y no sembrar algodón.

Sin otro remedio, la gente del campo anuncia que sus tierras no quedarán ociosas y que aprovecharán la preparación de la superficie agrícola para apostarle a la producción de algunos granos tradicionales, entre ellos el sorgo, maíz y cártamo, esperando que el clima y condiciones de suelo así lo permitan.

POR RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN