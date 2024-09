Recuerdan a ‘Vaquero’: perro asesinado en 2023

MADERO, TAMAULIPAS.- En Ciudad Madero, a través de redes sociales fue recordado el asesinato de “Vaquero” , un pequeño perro que se sospecha fue asesinado por un vecino.

El incidente se habría producido el pasado 27 de septiembre del 2023 en una vivienda de la zona sur del municipio.

El caso fue llevado ante instancias de justicia en Tamaulipas y sentó un precedente histórico en la lucha por los derechos y el respeto de los animales de compañía.

Gabriela Garcia, quien cuidaba a “Vaquero compartió:

“Hoy un año sin ti y hoy por fin pude sentir querer llorar, hoy ya no sentí el coraje que me impedía permitirme llorar y sentirme triste de cómo Dios tiene a personas así estando libres de delito y dejando durmiendo tranquilamente …. mientras hoy mi familia y yo sentimos el dolor de no poder salvarte de la violencia y pensamientos de esa persona”, dijo.

“Me dueles por fin me dueles a punto de permitirme soltar lágrimas de la falta que nos haces y de la impotencia de no haber podido hacer algo por salvar tu vida. Hoy estoy triste y también celebro que tú cambiaste mi manera de defender y proteger a los animales y personas”, compartió Gabriela Garcia en sus redes sociales.

El 27 de septiembre de 2023, se informó que el perrito había sido víctima de un presunto ataque.

“Este martes en la madrugada …. le disparó a Vaquero en la propiedad de mis papás. El perro no andaba en la calle, los que conocen la casa de mis papás saben que los perritos son perritos de casa. Mis papás del shock tuvieron que irse al hospital atenderse”, compartió F. Garcia, previo a la marcha que se realizó el 28 de septiembre.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón