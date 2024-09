Voluntad contra el Cáncer: 31 años apoyando a niños enfermos en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Hospital Infantil de Ciudad Victoria atiende actualmente a un total de 38 niños con cáncer, en su mayoría enfermos de leucemia a quienes la asociación Voluntad contra el Cáncer apoya para su tratamiento consiguiendo medicinas muy costosas que no se encuentran en el cuadro básico de medicamentos ni tiene la proveeduría, reveló Manuel Corcuera Canseco presidente de la organización.

Dijo que conseguir los tratamientos contra el cáncer siempre ha sido difícil pero no es algo que no se pueda resolver, el origen de voluntad contra el cáncer fue porque un niño requería un medicamento no lo había, la señora Balbina cruza la calle a la farmacia lo compra y lo da, asociación que cumplió 31 años de su creación y ha atendido y apoyado a casi 2 mil niños.

Explico que cuando se creó el seguro popular y el fideicomiso de gastos catastróficos este incluía el cáncer de niños con un catálogo muy amplio de padecimientos, cubría los medicamentos también, permitía conseguir medicamentos, ahora en este sexenio se piensa migrar esa situación, lo cual no es sencillo ni rápido, pero tenemos mucha fe que una vez que el sistema funcione de manera óptima vamos a tener esa recurrencia en la proveeduría de medicamentos.

Voluntad contra el Cáncer destina el recurso a la compra de tratamientos, el gobierno de Tamaulipas no nos ha dejado solos, por lo que no ha permitido que el problema se vuelva aún más grande, actualmente tenemos 38 pacientes en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, con la reestructura de la asociación se distribuyó la atención, gran parte de los niños venían de la frontera, en Reynosa y con esto se desfogo el tema de atención, Reynosa tiene 38 niños y Tampico un poco menos, nos enfocamos en niños que no tienen seguridad social, ni seguro médico, que no tienen IMSS, ISSSTE y no tienen donde atenderse.

El costo del tratamiento contra el cáncer es muy variable, hay tumores sólidos de 3 a 4 meses otros de un año, hay los que no se pueden operar, las leucemias el protocolo más común es un proceso de cinco años, en esos cinco años hay que cubrir hasta 3 mil pesos por semana, los medicamentos más caros son los inmunes supresores, es difícil, aunque todos los medicamentos los estamos consiguiendo, lo que se batalla es con la logística, pero ningún niño se queda sin tratamiento.

Por Salvador Valadez C.