Investigan causa de sismos inusuales

CIUDAD MADERO, TAM.- Los sismos registrados en Tamaulipas durante el mes de septiembre son atípicos y poco comunes, y se encuentra en marcha una investigación científica para determinar su causa. Ricardo Martínez Mellado, ingeniero geólogo en hidrocarburos, egresado y catedrático del Tecnológico de Madero, informó que los movimientos telúricos registrados en la entidad están siendo investigados por sismólogos a nivel nacional.

A través de una hipótesis, explicó que se sospecha que los sismos están relacionados con la erosión y el desprendimiento de grandes cuerpos rocosos en la Sierra Madre Oriental, a cientos de kilómetros de distancia de la entidad.

“Hay un fenómeno que se está investigando, conocido como isostasia, que es la condición de equilibrio entre las masas de los orógenos, las sierras. Cuando esas sierras, afectadas por la erosión, pierden masa rocosa, se elevan y producen asentamientos”, explicó. Este fenómeno, se sospecha, ocurre en la Sierra Madre Oriental.

“La Sierra Madre Oriental, que tiene una altitud de 3,716 metros en su punto más alto (Galeana, Nuevo León), ha estado erosionándose durante miles de años. Las recientes lluvias intensas han provocado desprendimientos. Todo ese material que se desliza desde las partes altas se deposita en las partes bajas, haciendo que la masa rocosa pierda peso. Al perder peso, se ajusta la altitud, lo que nos hace suponer que los problemas isostáticos se manifiestan como microsismos en González, Victoria y Mante, que están conectados”, explicó Martínez Mellado.

También mencionó la cuenca de Magiscatzin, una subcuenca sedimentaria bordeada por grandes masas rocosas en el subsuelo. “Hay otros factores. La planicie costera donde nos ubicamos está adyacente al frente tectónico cabalgado de la Sierra Madre Oriental, y aunque estamos en una zona no sísmica, se dan ciertos asentamientos relacionados con el tectonismo de las placas donde nos ubicamos”, señaló.

ESPECIALISTAS ANALIZAN MOVIMIENTOS EN LA PLANICIE COSTERA

El especialista compartió que también existe una discusión entre expertos sobre reacomodos o fallas en la planicie costera. “Hemos discutido, de manera hipotética, que frente a las costas de Tamaulipas tenemos grandes espesores de sedimentos que presentan fallas de tipo normal. Estos fallamientos, en su desplazamiento o reacomodo, podrían ocasionar pequeñas vibraciones. Los sismos pueden estar relacionados con estas fallas, la Sierra Madre y el movimiento isostático”, agregó

NO ES CAUSA DEL FRACKING

“El fracking, o la extracción y explotación de minerales o hidrocarburos, causa un impacto mínimo. Sin embargo, aquí no se ha realizado este tipo de explotación”, aclaró Martínez Mellado. Explicó que las oquedades producidas por este tipo de extracción son rápidamente ocupadas por aguas “No hay de qué preocuparse. Sin embargo, si hay construcciones deterioradas o antiguas, podrían presentarse resquebrajamientos o cuarteaduras. Aunque, normalmente, estos asentamientos no afectan la infraestructura humana, la naturaleza es impredecible”, concluyó.

VAN 12 EN 26 DÍAS

Desde que comenzó el mes, se han registrado 12 temblores en la entidad, lo que ha encendido las alertas entre la ciudadanía, a pesar de que Tamaulipas no es considerada una zona sísmica. El coordinador de PC, Luis Gerardo González de la Fuente, reiteró que Tamaulipas no experimentaría un sismo de gran magnitud como los que ocurren en el centro del país, ya que no existen las condiciones tectónicas para ello.

“No sabemos cuál es la razón de los sismos, ya que Tamaulipas no es una zona sísmica como lo son la costa de Guerrero, la Ciudad de México o Morelos. Sin embargo, puede haber movimientos en la tierra”, declaró González de la Fuente. Agregó que “es difícil que tengamos un sismo como los que han ocurrido en otros estados, pero los movimientos sísmicos son naturales”.

Por José Luis Rdz.