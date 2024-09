Más de 600 familias intentan invadir terrenos aledaños a playa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Más de 650 personas con machete en mano ingresaron a un terreno de la colonia Miramar 2 para reunirse con un supuesto líder que les promete conseguir un amparo para adquirir un terreno.

Alrededor de las 11:00 de la mañana comenzaron a llegar madres de familia con bebés en brazos, mientras que los hombres portaban machete hasta llegar al terreno, cuya entrada está a un costado del cárcamo de COMAPA que nunca funcionó.

Francisco Gaspar, residente de esta colonia reprobó los hechos, ya que considera que se trata de una invasión pues el terreno pertenece a empresarios.

“No me gustaría que invadan aquí, la gente que no es de aquí, yo rento y ando batallando”.

Dijo que tuvieron que colocar objetos sobre la calle para evitar que ingresaran, pero de nada sirvió ya que quitaron todo.

Por otra parte, la señora Alejandra García dijo ser madre soltera y sólo busca un espacio donde vivir junto a sus hijos, por ello, está a la espera de que el supuesto líder pueda conseguir un amparo.

“El Plan de Ayala nos está apoyando para conseguir terrenos a las personas que no podemos adquirirlo de otra manera, a final de cuentas son terrenos para vivir. El lunes se va a conseguir el amparo y vamos a regresar en 15 días”.

Estuvo presente en la reunión en donde hubo más de 600 personas oyendo lo que Marco Antonio Martínez, titular de Plan de Ayala.

“Somos en su mayoría madres solteras, que vivimos al día, que no tenemos INFONAVIT, IMSS, ni nada, no tenemos otra manera de adquirir terrenos más que con apoyo del veterinario”.

La mujer quien es residente de Madero, aseguró que una vez se consiga en amparo, “se va a delimitar, pagar, escriturar y pagar”.

Intervienen elementos de la Guardia Estatal

Elementos de la Guardia Estatal fuertemente armados arribaron al lugar de los hechos, tras recibir un reporte de una supuesta invasión en un terreno.

En un principio, el Médico Veterinario Marco Antonio Martínez se portó prepotente con los uniformados, pero al darse cuenta que los oficiales estaban haciendo su trabajo tuvo que explicar qué es lo que sucedía.

Un grupo de personas con machetes respaldo al supuesto líder, mientras rendía explicaciones a los Estatales.

Aseguró que los terrenos no tienen dueños, que sólo pagan predial pero no existen escrituras.

“Ante Registro Público de la Propiedad no existe dueño, me dice el jefe de CATASTRO Estatal, no hay dueño pero deja hablar a Madero y en Madero hay 7 dueños; pero Madero me contesta que pagan predial pero no son dueños, nunca presentaron escrituras”.

Son 31 hectáreas las que supuestamente no tienen dueño, “Esto se le presentó a un departamento de Desarrollo Urbano en México a un departamento que se llama Territorial Urbano Rural, ellos están en la investigación porque decían que era de ellos, por ahí hay otros hombres que dicen que son de ellos”.

Finalmente agregó que se reunieron para tomarse una fotografía desde el lugar para hacerla llegar a sus superiores, además, aprovecharon para platicar de los avances de este movimiento.

Por. Javier Cortés