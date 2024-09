A un año de la tragedia…

MADERO, TAMAULIPAS.- Silencio. Un rescatista alza la mano y todo se vuelve silencio alrededor de los escombros del edificio de la parroquia de la Santa Cruz, en Ciudad Madero.

¡Silencio¡

A pocos metros, se cubren con sábanas blancas los cuerpos sin vida de niños, mujeres y hombres que son rescatados.

En segundos, la celebración religiosa de un bautismo colectivo, se convierte en el dolor de 12 familias que perdieron al padre, la madre, el hijo, la hija.

¡Silencio¡ insiste el rescatista voluntario

Es la tarde del 1 de octubre del 2023 y son los primeros minutos del rescate de las víctimas que se encuentran bajo toneladas de escombro.

A un año, el silencio es la constante.

VÍCTIMAS SIN APOYO

Alejandro Castillo Alvarado, familiar de siete víctimas mortales, responde:

“Para nada , al contrario, como lo dije en varias ocasiones , en Tampico, La primer responsable es la administración de esa iglesia, pues les ganó la avaricia y con tal de seguir cobrando por los servicios que ofrecen, no le tomaron la debida atención al inmueble, al igual que protección civil, alguien firmó que el inmueble estaba en óptimas condiciones”

Y agregó: “Hasta el día de hoy, no hay ningún responsable , que esté pagando la responsabilidad de esa verdadera gran irresponsabilidad”.

En mi opinión, todas las gentes que conformaban la administración de esa iglesia tienen que estar en la cárcel, porque es un delito. Fue una gran irresponsabilidad por parte de ellos…fue una verdadera tragedia y hasta la fecha no hay nadie en la cárcel”

“Es un dolor que vives con él. De repente te viene la tristeza, te viene el llanto . En lo personal, se murió mi papá, se murió mi sobrina, y siento que una parte de mi ser se fue con ellos. Todas las demás víctimas han de sentir lo mismo. Es un dolor que no les deseas a nadie, es un dolor que no esperas. De repente , te llega la tristeza, te llega el llanto.

“Esto es gracias a la irresponsabilidad e inconsciencia de esta administración de esa iglesia. La avaricia les ganó, hasta el padre es responsable de esa iglesia, El padre estaba ahí todos los días dando misa”.

Moisés Martínez, uno de los sobrevivientes, comparte que a través de la Fiscalía se notificó que no hay culpables.

“La fiscalía dijo que no hay ningún culpable, Nos trajeron la hoja. Demandamos pero no procede, porque no hay ningún culpable”, comentó.

PREPARAN DEMANDAS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

Castillo, dijo que la familia de una menor de 7 años fallecida prepara una demanda , al igual que ellos.

“De hecho, una prima que se murió ahí su hija de 7 años está procediendo legalmente. Y seguramente , también nosotros vamos a proceder. Desde el día uno, después de la tragedia limpiaron el lugar de los hechos..al contrario debieron haber protegido, acordonado para hacer una investigación responsable, una investigación que te dé una realidad de los hechos, no una investigación en donde no hay vestigios, no hay pruebas no hay nada”, compartió,

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón