Brutal ignorancia

Con casi mil 500 mañaneras a los largo de seis años y según los que las contaron dijo miles de mentiras de toda índole, ataques sin reserva a quienes según desde su muy particular punto de vista le hicieron un daño irreversible al país destacando el conservadurismo como el eje principal, ataques descomunales a la prensa que lo criticó y le señaló sus múltiples errores, con más de 200 mil muertes violentas por las evidente inseguridad que jamás pudo combatir, 800 mil más por la pésima estrategia de salud implementada en contra de la COVID, así deja el país el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Todo sin contar la deuda no millonaria sino billonaria que deja la nación en serios problemas que enfrentar, PEMEX también endeudado como jamás sucedió, sus monumentales “obras” insignia o más bien caprichos Tren Maya y Refinería Dos Bocas entre ellas, que duplicaron y hasta triplicaron su costo inicial y que siguen aun costando a los millones de mexicanos al tan cacareado pueblo sabio como se canso de llamarlo.

Reformas hechas a modo de su interminable necedad como la última al poder judicial que aún continúa provocando toda clase de problemas muchos de ellos hasta internacionales y eso que aún no se cuadra su manera de implementación por estar precisamente hecha con las extensiones inferiores.

Desde luego que ahora solo falta el momento o tiempo de elegir magistrados, jueces y ministros por el “pueblo sabio” apenas suceda se correrá el gravísimo problema que estos sean inducidos por la delincuencia organizada, tomando en cuenta que casi el 65% del país está bajo su dominio, acaso no hay comunidades enteras bajo sus pies?.

En fin es este dia es el ultimo dia en que el presidente como tal y fiel a su costumbre seguirá mintiendo y atacando a quien no comulgue con su manera de pensar y sentir, desde luego no solo no solo no se irá a su rancho en Palenque, Chiapas como siempre dijo, ni tampoco que no intervendrá en la política nacional ni pensarlo, ahora resulta que permanecerá algún tiempo en la Cdmx, claro indicio que esta mas metido que nunca, vaya compulsivismo en el arte de engañar.

En medio de todo esto los problemas o papas calientes las deja en manos de quién será a partir de mañana la primer presidenta mujer en la historia política del país la doctora CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO quien sí o sí tendrá que enfrentar y resolver de algún modo todo el tinglado que le hereda su mentor.

Por lo pronto acata a pie juntillas todo y pues ni modo que actúe de otra manera ante el todo poderoso, en todo caso esperara y ojala asi sea el momento oportuno para iniciar a imprimir su sello de mando que ciertamente durará un tiempo tal vez más allá del año y entonces comenzar a mostrar que el tabasqueño es un EX y que el poder lo maneja ella y nadie más, por algo dicen y dicen bien, todo a su tiempo y eso es lo que se espera de la doctora SHIENBAUM, que se sacuda al oriundo de Macuspana.

En torno al tema del nuevo poder federal y la toma de decisiones se espera para Tamaulipas de acuerdo a lo que se logrado establecer un ambiente de cordialidad, apoyo y respeto lo mismo y más que ha recibido la presidenta SHEIMBAUM PARDO de parte del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su equipo de trabajo.

Han sido evidentes las muestras de apoyo y trabajo que el gobierno de Tamaulipas ha destacado dentro de la línea de la doctora CLAUDIA y de ello, hay constancia.

En tanto como era de esperarse las y los alcaldes electos municipales para el periodo 2024-2027 dejaron ver que sus respectivos trabajos serán de tiempo completo, apegados a las leyes, de seguridad y progreso, a salvaguardar los intereses del pueblo, en fin misma cantaleta, una carretada de buenos deseos que como se puede precisar al final sólo queda en eso y de ello, hay constancia, en ese sentido hay que parafrasear el agotado comentario que no es otro que darles el beneficio de la duda.

Por lo pronto ya llegaron cargados de ganas y entusiasmo por sacar adelante los principales problemas que aquejan a las ciudades que a partir de hoy titulan, los resultados los veremos para bien o para mal a mediano y largo plazo, si la familia no se entromete antes.

En otro tema en el caso de las y los diputados locales que como bien se sabe son de mayoría morenista alguien con razonamiento debe decirles que este simple hecho no le otorga la verdad absoluta, pues siguen dando palos de ciego y demostrando una brutal ignorancia de todo.

Por: Miguel Ángel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmail.com