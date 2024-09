CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las mujeres siguen registrando mayor afectación o daños a la salud por causa del cáncer, a lo largo del 2024, entre casos probables y confirmados hay un total de 1,455 diagnósticos en mujeres y hombres, de estos; 1,110 son en mujeres, la mayoría son casos de cáncer de mama, mientras que en los hombres los casos detectados son 345, en mayor proporción aparece el cáncer de próstata en ellos.

Ante el hecho de que el mes de octubre está próximo, las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado (SST); siguen impulsando las acciones para prevenir esta enfermedad, de manera particular el cáncer de mama, que ha afectado este año a 507 mujeres y solo a 22 varones.

Derivado de la alta incidencia de este tipo de cáncer en la mujer, es que octubre se denomina “Mes Rosa o Mes de la Mujer”, no por descartar a los varones, sino porque es a ellas a quienes más daño trae.

Las cifras incluyen los casos de cáncer que solo afecta a las mujeres por su condición de mujer; hay un registro de 63 casos de cáncer del cuello del útero, 311 casos de displasias cervicales leves o moderadas, 68 displasias severas y 37 tumores malignos del cuello del útero.

En total son 986 casos de diversos tipos de cáncer que solo afectan a las mujeres, es decir, que el 92 por ciento de los tipos de cáncer que solo afectan a un sexo, corresponden a mujeres.

Mientras que en los hombres, el cáncer que solo los afecta a ellos por su condición de hombres, es el cáncer de próstata, que tiene un registro de 86 casos en Tamaulipas, el 8 por ciento del total.

OTROS TIPOS DE CÁNCER

El recuento o seguimiento que hace la Secretaría de Salud en el Estado y a nivel federal, monitorea a 19 tipos de cáncer, en donde el tumor maligno de tráquea registra 24 casos, ocho son en mujeres y 16 en hombres.

El cáncer de estómago también afecta más a mujeres, de los 38 casos detectados, 25 son en mujeres y 13 en varones, mientras que en el de tumor maligno de colon y recto, hay 125 casos, 53 en ellas y 72 en ellos.

Para el cáncer de hígado, también se tiene mayor afectación en mujeres con 25 casos y 16 en hombres, para un total de 41 casos, en el linfoma Hodgkin, hay 6 casos en mujeres y 8 en hombres, mientras que en linfoma No Hodgkin son 16 y 13 respectivamente para un total de 29 casos.

La leucemia ha afectado más a los hombres este año, con 19 casos y en mujeres son 13 los identificados, en el tumor maligno de esófago, hay 12 en mujeres y 13 en varones.

Para el tumor maligno del encéfalo y otras partes del sistema nervioso, hay 9 casos en mujeres y 19 en hombres, de tumor maligno de hueso y cartílago, hay 5 mujeres identificadas y 12 hombres, mientras que en cáncer de riñón son 14 mujeres las diagnosticadas y 25 los casos en hombres.

Francisco Velasco Canseco, Director del Centro Oncológico de Tamaulipas, dijo que en la actualidad están recibiendo a todos los pacientes de población abierta o recientemente incorporados del IMSS Bienestar.

Aunque para el centro las estadísticas han mantenido estabilidad en el comparativo 2023-2024, “a la fecha llevamos 300 nuevos pacientes, la mayoría de ellas por cáncer de mama”.

Es decir no se ha relajado la presencia de la enfermedad, “estamos viendo que la mayoría de las pacientes vienen en etapas avanzadas, que son etapas 3, y solo un caso es de un varón”.

Las mujeres que reciben atención, van desde los 26 años hasta los 80 años de edad, dijo tras reconocer que la edad en que aparece el cáncer cada vez es menor, influyendo en estos casos la genética y otros factores.

En ese sentido advierte que las pacientes que sufren cáncer y tiene hijas reciben información, para que estas decidan someterse a las revisiones incluso antes de la edad ‘normal’ porque son de mayor riesgo, “se tiene que adelantar de 5 a 10 años para poder hacer la detección”.

UN 70% ETAPAS MUY AVANZADAS

De acuerdo a los datos que tienen en el oncológico, el 70 por ciento de las mujeres que llega con diagnóstico de cáncer de mama, llegan en etapas muy avanzadas, en “etapa 3 y etapa 4”, la mayoría recibe poli tratamiento, de quimioterapia para la reducción del tumor.

Una segunda etapa es el tratamiento para estos casos es pasar a cirugía o procedimiento quirúrgico para retirar el tumor, algunas no lo consiguen –retirar todas las células cancerosas- y tienen que pasar por radioterapia.

“De las pacientes que llegan con etapa tres, el 50 por ciento ha logrado superar la enfermedad”, dijo tras reconocer que el descuido personal en la salud provoca que los casos sean detectados en forma tardía o avanzada.

En el caso de los hombres el cáncer de próstata que es el cuarto en demanda de atención, llegan los pacientes en etapas más tempranas como la 2, debido a que presentan los síntomas iniciales como los problemas para orinar que ayuda a detectarlo.

TODO UN MES DE DIFUSIÓN

Pese a que todo el año se realizan campañas preventivas contra el cáncer de mama, Octubre como Mes Rosa, multiplica las acciones para evitar que mujeres sufran la enfermedad.

Norma Virginia García Castellanos, Jefa del departamento de cáncer de la mujer en la SST, en entrevista con EXPRESO, dijo que van en particular con el cáncer de mama porque es el de mayor incidencia.

“El cáncer de mama acaba con muchas cosas, es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años, a nivel nacional y estatal”, por eso se le dedica todo un mes para detecciones de manera intensiva, aunque la campaña es permanente.

El cáncer da miedo, paraliza, dice, por eso es importante prevenir, porque es una enfermedad que no tiene vacuna, como el cáncer del cuello uterino, que con una vacuna la del VPH hay protección.

“El miedo es la situación que impera más”, por miedo las mujeres no se hacen sus estudios, la cultura machista de que el hombre no las deja ir al ginecólogo es cosa del pasado, “en Tamaulipas con el grado de escolaridad es cada vez menos, hoy vemos que el hombre acompaña, si no es papa, es el hijo”, pero el asunto es que ella quiera ir al médico.

Actualmente hay muchos tratamientos, hay formas de tratar la enfermedad, incluso permiten reducir los tumores, para no retirar toda la mama, “ahora hay prótesis, hay formas de reconstruir, porque la mama representa el feminismo”.

Por eso en el mes de octubre, hizo un llamado a todas las mujeres en riesgo y en general a todas a partir de los 25 años, a que acudan a sus revisiones, habrá atención y servicio en todos los hospitales, centros de salud y unidades móviles.

Incluso la Subsecretaría de Enfermería realizara acciones preventivas en la Feria de Ciudad Victoria para detectar o descartar está enfermedad, que cobra decenas de vidas.

Por Nora Alicia Hernández Herrera

Expreso-La Razón