El cierre de una etapa brillante

Con la supervisión de obras que se concluyeron en la última etapa del gobierno municipal de Tampico y la entrega de proyectos ambiciosos como la edición del Álbum del Bicentenario, concluyeron las labores de Chucho Nader como Alcalde. Fue un cierre brillante de una gestión destacada.



Algunos de los pendientes que había era la conclusión de la Rotonda de Tampico, una glorieta que se ubica en el cruce de los bulevares “López Mateos” y Perimetral, que facilitará la vialidad en esa parte de la ciudad, una de las que registran mayor afluencia de vehículos de uso personal y del transporte público.



Otro, la terminación de la calle semi peatonal Díaz Mirón, que por cuestiones técnicas y asuntos inherentes al trabajo de la constructora encargada no pudo ser entregada adecuadamente, pero se dejó a más del 90%.



También, hace días el Alcalde saliente a ahora diputado federal participó junto con el Presidente Municipal Fernando Alzaga Madaria en el acto de entrega oficial del Álbum del Bicentenario, que reúne información y fotografías en las que se plasman hechos y pasajes históricos de la ciudad en sus 200 años de fundación.



Durante seis años, Chucho lideró un proceso de profundo cambio en la ciudad, que se reflejó en una destacada posición como el Alcalde mejor evaluado de México por espacio de varios años, de acuerdo con las mediciones hechas por Consulta Mitofsky entre más de centenar y medio de Presidentes Municipales del país.



En este tiempo, calificado al igual que el eslogan de la administración municipal como brillante, Tampico recuperó mucha de la buena imagen que tenía antes de años oscuros en los que la inseguridad se apoderó de la vida tranquila de los tamaulipecos, durante los sexenios de los priístas Eugenio Hernández Flores y en la temporada más complicada, el de Egidio Torre Cantú.



También, en los dos trienios de Nader se implementó un programa integral de limpieza, mejora de los servicios públicos, de alumbrado, hubo un notable avance en la pavimentación de calles, en el manejo de los recursos y en la obtención de buenas notas por parte de empresas calificadoras internacionales por la salud de sus finanzas.



Pero quizá uno de los puntos más importantes en las dos gestiones de Chucho fue la consolidación de Tampico en la lista de las ciudades más seguras del país, dejando atrás la percepción negativa generada durante los años del PRIato, cuyo último gobernador Egidio Torre fue incapaz de contener la ola delictiva.



El saldo de los dos gobiernos municipales es favorable en muchos aspectos y aunque indudablemente se logró cumplir el objetivo de transformar la imagen de Tampico, siempre quedan pendientes, detalles de cosas que debieron haberse hecho mejor y acciones o proyectos perfectibles.



Un punto relevante es que en los dos trienios, el manejo de los recursos y la ejecución de los programas de obras fueron conocidos, supervisados y aprobados por todos los regidores, ya que notablemente jamás hubo una observación por parte de los integrantes de los dos Cabildos a los que les correspondió compartir el gobierno de la ciudad.



En este sentido, si algo debe decirse es que quienes estuvieron en la primera y en la segunda administración de Nader -incluyendo varios de quienes a partir de mañana también serán parte del Cabildo-, son copartícipes de los logros y de lo que hubiera quedado pendiente. La responsabilidad es compartida en todo.



Volviendo al tema del término de la administración municipal con una agenda intensa, Chucho puede darse por bien servido, contento por lo realizado y por lo que van a encontrar quienes llegan: Una ciudad reconocida por todos, incluyendo adversarios políticos, mucho trabajo, servicios públicos eficientes, una ciudadanía contenta y particularmente un clima social estable, con seguridad y excelentes perspectivas.



Un elemento adicional que no debe pasarse por alto es que independientemente de las diferencias partidistas -que no ideológicas- que dieron paso a una nueva alternancia en el gobierno municipal de Tampico, la tolerancia y el trato respetuoso entre el Alcalde saliente, su sucesora Mónica Villarreal y el gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido una constante. Eso es madurez política.



LA ASUNCIÓN DE LOS NUEVOS ALCALDES

Aunque entrarán en funciones el primer minuto de mañana, este lunes se realizarán los actos protocolarios de toma de posesión de los Alcaldes de la zona conurbada.



En otros municipios comenzaron desde el fin de semana pero en Tampico, Ciudad Madero y Altamira se tiene programado hacerlo hoy a partir del mediodía. Primero, Armando Martínez Manríquez lo hará al mediodía.



Luego, a las 6 de la tarde está programada la de Mónica Villarreal en el antigüo edificio de la Aduana Marítima y más tarde, a las 10 de la noche en el auditorio municipal “Américo Villarreal Guerra”, Erasmo González Robledo tendrá su evento en Ciudad Madero.



El inicio de las nuevas administraciones municipales representa para los Alcaldes entrantes una valiosa oportunidad para demostrar con hechos, su voluntad de llevar a cabo cosas que se comprometieron a hacer durante sus campañas.



Será también la posibilidad de contribuir con su esfuerzo y visión a conseguir mejores resultados de los que entregaron sus antecesores. Es, como cada comienzo, un reto enorme del que seguramente saldrán adelante de la mejor manera.



ESCOTILLA

Hoy por la noche también se clausurarán las actividades de la LV Legislatura local y se instalará la nueva, por lo cual los diputados entrantes fueron convocados para rendir protesta y estar listos para iniciar sus funciones a partir de mañana.



Aunque se pensaba que Ismael García Cabeza de Vaca evitaría acudir a la credencialización ante el temor de que pudiera ser detenido dentro o fuera del recinto legislativo, el Tribunal Federal Electoral le dio la razón a su recurso de impugnación, al considerar que la modificación legal hecha en la última sesión extraordinaria atentaba contra sus derechos políticos. El hermano del exgobernador estará seguramente en el evento oficial.



Ya lo había advertido en este espacio: No se trata de cambiar leyes, sino de hacerlo con inteligencia, viendo que hay temas que siguen siendo sensibles políticamente hablando. A ver si alguien en la nueva Legislatura lo entiende, porque la que termina no destacó precisamente por eso, menos por el liderazgo.





POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com