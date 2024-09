Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Jefa del Estado Mexicano y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas es el nombramiento que le otorgaron con su voto soberano, libre, secreto y directo 35 millones 924 mil 519 electores, la mayor cantidad de votos emitida en favor de un mandatario en toda la historia electoral de nuestro país. Han transcurrido 200 años de la República y 70 de ejercicio del voto femenino. Fué la primera mujer electa como Jefa de la Delegación Tlalpan de la CDMX y la primera mujer electa como Jefa de Gobierno de la CDMX, ahora es la primera mujer electa Presidenta de México.

Para llegar ahí ha recorrido un largo camino, desde la militancia en el movimiento estudiantil de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática PRD y la fundación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y al mismo tiempo trabajando en su sólida formación profesional, comprometida con el desarrollo de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente, de lo cual da muestra su trabajo sobre las estufas de leña funcionales que se desarrolló en las zonas indígenas en donde es común el uso de la madera y el carbón como elemento principal para cocinar y calentar los hogares de 20 millones de mexicanos. También su trabajo sobre optimizar el uso de la energía domiciliaria y reducir el costo de ese consumo para beneficiar a las clases populares.

Gobernó con éxito la ciudad más grande del país enfrentando retos tan importantes como la pandemia de Covid19 y la inseguridad pública sin desatender todas las otras áreas que requieren la atención de un gobernante. Le imprimió su sello personal a todas sus acciones de gobierno, seriedad, orden y priorización de los temas, dedicación personal y cercana a la evaluación de los avances y de los resultados.

Asumió la candidatura de su partido a la Presidencia de la República conciliando con todos los precandidatos y sus simpatizantes ofreciendo a los mexicanos un movimiento unido y con claridad en sus metas. Hizo la oferta política más difícil para una elección presidencial: continuidad y avanzar en el mismo sentido que el presidente en ejercicio. Claudia Sheinbaum se comprometió a continuar con la Cuarta Transformación de la vida nacional iniciada por el presidente de la república y a construir el segundo piso, sobre la base del trabajo realizado durante los pasados seis años.

Hizo campaña en todos los estados y en las principales ciudades de la república, principalmente visitando las comunidades más apartadas y las colonias populares más pobres, para explicar sus propuestas, mantener la vigencia de los programas sociales, ampliar y mejorar la calidad de los servicios de educación y salud gratuitos, construir un millón de viviendas populares. Se comprometió a trabajar en la construcción de la paz desde la atención de las causas del delito hasta la captura y contención de los grupos delincuenciales. Su claridad, su seriedad y su conocimiento de los temas fue ganando la voluntad de los electores en todo el territorio nacional.

El primer día de su campaña presentó un Proyecto de Nación y un primer proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que sometió a la revisión detallada de los ciudadanos en foros de consulta en toda la república para escuchar las voces de profesionales, intelectuales, académicos, comunicadores y ciudadanos interesados en enriquecer con sus aportaciones el documento que seguramente servirá de base para emprender las tareas del nuevo gobierno. Ahora en El Zócalo y frente a todo el país enunciará los 100 puntos que sintetizan sus compromisos y la agenda de su gobierno. Reitera todos los días que sus principios son Por el bien de todos primero los pobres, y su compromiso permanente de No mentir, No robar y no Traicionar al pueblo de México.

Desde el primer minuto del 1 de octubre llega la primera mujer a gobernar el país y la acompañan orgullosas en ese hecho histórico las mujeres de México, las campesinas, las trabajadoras, las estudiantes, las académicas, las profesionistas, las comunicadoras, las intelectuales, las madres de familia, las feministas, las defensoras de los derechos humanos, las de la diversidad sexual, las que impulsan la libertad de elegir sobre su cuerpo, de todas las clases sociales, de todas las edades, orgullosos llegan también con ellas, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus esposos, sus abuelos, llegan todos a celebrar el triunfo de la izquierda democrática y popular que con su poder soberano ha hecho a CLAUDIA SHEINBAUM PRESIDENTA DE MÉXICO.

POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ