René Franco da detalles de la fuerte discusión que tuvo con Andrea Rodríguez, productora de Hoy

Nuevamente el periodista de espectáculos, René Franco se colocó el boca de todos después de que diera detalles importantes del “encontronazo” que tuvo con la productora del “programa Hoy”, Andrea Rodríguez, con quien al parecer no tiene la mejor de las relaciones.

En su programa “La Taquilla” el expanelista de “La Casa de los Famosos México” brindó información importante sobre la supuesta discusión que tuvo con Andrea Rodríguez, la encargada del matutino de Televisa. Las declaraciones del periodista no pasaron desapercibidas para nadie.

René Franco revela discusión con Andrea Rodríguez

En una de las recientes transmisiones del programa “La Taquilla”, el periodista de espectáculos, René Franco contó que tuvo un fuerte encontronazo con Andrea Rodríguez, productora del “programa Hoy”. Al parecer la discusión ocurrió en un evento en el que coincidieron.

En este sentido el experto en temas de la farándula reveló que quiso hablar con Andrea Rodríguez sobre toda la polémica que ocurrió durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, nunca pudieron entablar una buena comunicación.

“Vamos a hablar del tema, no lo hemos hablado (le dijo a la productora). No pude establecer ninguna comunicación sensata. Todo esto es que estoy agrediéndola a ella, ella en el centro del universo”, detalló.

Finalmente el periodista de espectáculos confesó que le dijo a Andrea Rodríguez que estaba dispuesto a platicar sobre la situación, sin embargo la productora le habría dicho que no existe, provocando rumores de un posible veto en el matutino más visto en el país.

“Le dije si quieres usar todo tu poder para tirarme ahí estaré, volteé y me dijo no te apures, tú no existes. Dije estoy vetado en Hoy”, sentenció.

¿Qué hizo René Franco en LCDLF México?

Durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, René Franco fue uno de los panelistas más polémicos tras decir que Adrián Marcelo no era el único culpable en la violencia que se presentó dentro del reality show. Además cuestionó a los conductores del “programa Hoy” por la manera en la que trataron a los eliminados.

