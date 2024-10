Arath de la Torre pide detener el hate contra Adrián Marcelo

Tras la emocionante final del reality show de famosos, Mario Bezares, el ganador de la temporada, ha comenzado una serie de apariciones en medios de comunicación junto a sus compañeros Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo.

Uno de los primeros encuentros con el público ocurrió en una entrevista de prensa organizada por la productora Rosa María Noguerón. Posteriormente, el Team Mar visitó el programa ¡Cuéntamelo Ya! y recientemente se reunieron con Pablo Chagra y Raquel Bigorra para hablar de su estancia en la casa y el impacto que tuvieron en el público.

Arath de la Torre habla del equipo Tierra

Entre la emoción que generaron los seguidores de los equipos, Arath de la Torre aprovechó para agradecer al equipo Tierra, uno de los más polémicos de la temporada. Según el actor y conductor, Tierra fue clave en el éxito del equipo Mar.

“Voy a cerrar con un mensaje de amor, un mensaje de unión. Yo creo que nosotros no pudimos despegar sin el viento en contra. Creo que Tierra fue un equipo que nos hizo crecer, quiero que lo entiendan de esa forma. Si no hubieran sucedido así las cosas nosotros no hubiéramos podido ganar,” afirmó Arath durante la entrevista.

El equipo Tierra se caracterizó por ser el menos querido del público, en parte debido a sus actitudes que generaron controversia dentro y fuera del programa. A pesar de esto, de la Torre reconoce que su presencia fue fundamental para su victoria.

Respecto al odio que algunos de los integrantes de Tierra recibieron en redes sociales, añadió:

“Ellos jugaron su juego, lo jugaron como lo quisieron jugar y es muy respetable. Este reality ya se terminó. Lo que se vivió ahí, ahí se queda. No debe haber más hate.”

Arath también quiso desmentir la idea de que los miembros de Tierra fueran los “villanos” del programa.

“No quiero decir que ellos sean los villanos, los malos, los crueles y todo eso. Ya se terminó, dejemos en paz todos estos juegos, y de verdad, gracias”.

Arath de la Torre pide un alto al hate contra Adrián Marcelo

Uno de los temas más comentados durante la temporada fue la tensa relación entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo. Tras su salida de la casa, muchos esperaban conocer la opinión de Arath sobre su compañero de reality, ahora que ya no son rivales directos.

“Yo no tengo a nadie a quien perdonar. Simple y sencillamente soy una persona feliz, plena y con una familia maravillosa. Fue una estrategia y la respeto muchísimo.”

Además, elogió a Adrián Marcelo por su participación en el reality show.

“Fue un gran jugador. Los aviones vuelan con el aire en contra y fue lo que nos permitió volar. Si no hubiera un antagónico como él, nosotros no hubiéramos podido brillar y creo que esa es la filosofía.”

Ahora que la competencia ha terminado, las tensiones entre los participantes parecen haber quedado en el pasado, y tanto Arath como sus compañeros buscan enfocarse en nuevos proyectos.

