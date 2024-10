Mantiene Gattás su gabinete sin cambios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez anunció en rueda de prensa, que tomó la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios que participaron en la administración 2021-2024, por lo que continuarán en sus cargos.

En la sala de juntas de la presidencia municipal, el edil victorense fijo este posicionamiento minutos después de que se suspendiera la primera sesión ordinaria de Cabildo en este nuevo periodo de administración municipal 2024-2027.

“Después de una profunda reflexión sobre el destino y rumbo de nuestro municipio, he tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios que me han acompañado en estos tres primeros años de mi gobierno, en tiempos pasados vivimos situaciones complejas desde conflictos políticos hasta que la transformación llego a Tamaulipas y se concretara e Fondo de Capitalidad”.

Dejó en claro: “La lealtad de cada uno de los funcionarios municipales es lo que los ha caracterizado, por ello en atención a las facultades que me confiere el artículo 55 del código municipal he tomado la decisión de no pedir la remoción de ninguno de los servidores públicos de la administración 2021-2024 por lo que todos y cada uno de ellos habrá de continuar en sus cargos como hasta ahora, no se contemplan cambios ni modificaciones por el momento “.

Horas antes, había declarado que habría cambios con nuevos funcionarios, a quienes les daría un periodo de 100 días de prueba para definir su permanencia al frente de las responsabilidades que se les confieren.

Después de ello, se llevaría a acabo la primera sesión ordinaria del Cabildo, sin embargo ésta fue suspendida al poco de iniciar al no aprobarse la celebración de la misma.

El orden del día contenía declaratoria del quórum legal y apertura de la sesión, el punto tres era lectura y en su caso aprobación de la sesión anterior celebrada el 30 de septiembre del 2024; el punto cuatro era la lectura de correspondencia, y el cinco, la propuesta para cambiar la sede oficial del ayuntamiento con motivo de la sesión solemne de cabildo a celebrarse el 6 de octubre para la conmemoración de la fundación de la Villa de Aguayo; el punto seis que las notificaciones puedan ser por medios digitales y el punto siete asuntos generales.

No obstante, la sesión no avanzó y se suspendió al haber más abstenciones que votos a favor para la celebración de la misma por lo que el alcalde declaró la clausura.

Previo a esto se había considerado incluir en el orden del día nuevos nombramientos de funcionarios municipales, como eran en Tesorería, Contraloría, Secretaría de Medio Ambiente, Obras Públicas, entre otros.

De igual manera se propondrían cambios en el organigrama con la creación de las secretarias de participación ciudadana, y la secretaria de administración, ambos temas al ultimo fueron eliminados del orden del día, y no se abordaron.

Tras casi dos horas de cabildeo, la sesión de cabildo programada para las 11 de la mañana inicio a la 1 de la tarde y concluyó siete minutos después, con las 14 abstenciones para proseguir con la sesión.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón