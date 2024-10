“No seremos cómplices de la impunidad”, responde Prieto a críticas de Makito

Reynosa, Tamaulipas.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Humberto Prieto Herrera, exhortó al alcalde de Reynosa, Carlos Peña, a que se informe bien antes de hacer declaraciones sin fundamentos, tras críticas del edil hacia el partido MORENA por bloquear la toma de protesta de legisladores electos.

Y es que el pasado martes el alcalde de Reynosa, fustigó a su propio partido, MORENA, por bloquear la toma de protesta y acceso a dos legisladores electos del Partido Acción Nacional, al Congreso del Estado, calificando dicha acción como antidemocrática

Prieto Herrera enfatizó que las declaraciones de Peña Ortiz, carecían de sustento y advirtió que “cuando te falta información y no preguntas, suceden este tipo de malentendidos”.

Afirmó que ni él ni su bancada serán cómplices de actos de impunidad, y subrayó que su labor será en estricto apego a la ley.

“Nosotros nunca vamos a ser cómplices de la impunidad, si a algunos personajes políticos, o personajes ciudadanos, no les importa la ley, no les importan las instituciones, aquí no va a pasar eso”.

Prieto Herrera, remarcó que ellos no permitirán

que se repitan situaciones como en la 64 Legislatura, donde se encubrió a posibles delincuentes. “En esta 66 Legislatura se respetará a las instituciones”, aseveró.

Prieto aclaró que los dos diputados del Acción Nacional no tomaron protesta porque hay un procedimiento contra Gerardo Peña, y sobre el caso de Ismael García Cabeza de Vaca, la ley lo amparó contra las denuncias en su contra, pero no acudió por tema de salud. “Aquí lo esperamos, no hay persecución”, remarcó.

Señaló que no existe persecución política, y que, una vez que las condiciones sean adecuadas, se les permitirá cumplir con el trámite legislativo.

Por último, enfatizó que en el actual gobierno, liderado por el gobernador Américo Villarreal, ni en el Poder Legislativo, no se utilizará el poder para perseguir ni reprimir a nadie, en contraste con lo que aseguró que ocurrió durante la pasada administración panista.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.