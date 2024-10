Pensionados se quejan de cambios en pase de revista de supervivencia: ‘Es una injusticia’

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una persona pensionada que pidió guardar su identidad, denunció los cambios implementados en el pase de revista de supervivencia para recibir su pensión, que ahora se realiza en persona en lugar de por internet. La señora, expresó su frustración y preocupación por la nueva medida.

“Antes podía hacer el pase de revista en línea, pero ahora debo acudir en persona para comprobar que estoy ‘vivito y coleando’. Como no contesto números desconocidos ni leo correos, no me enteré del cambio y mi pensión no se depositó este mes”, explicó.

La pensionada se mostró preocupada por la situación y consideró que es una injusticia para las personas de la tercera edad que dependen de su pensión. “Me duele ver a mis compañeros, veteranos como yo, con bastones y dependientes de su pensión, pasar por esto. Trabajamos toda nuestra vida y merecemos respeto y facilidades”, añadió.

La afectada aseguró que su pensión se retrasará hasta noviembre, lo que la ha causado angustia y preocupación.

Este cambio en el pase de revista de supervivencia ha generado inquietud entre los pensionados de la tercera edad, quienes solicitan una revisión de la medida para garantizar su acceso a sus beneficios de manera más accesible y respetuosa.

POR DANIEL RÍOS

EXPRESO