Recuerdan a fallecidos de la tragedia

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- “Padre celestial, te encomendamos las almas de nuestros hermanos, Alejandro, Norma Edith, Mauricio, Martha Patricia, Juan Carlos, Flor Gisela, Ana Victoria, Diana Yamileth, Martha Elizabeth, Vanesa Judith, Leticia con la firme intención de que resucitaran el último día con todos los que han muerto en Cristo”,

El Padre Ángel Vargas, honró la memoria a las víctimas mortales del colapso del edificio de la parroquia de la Santa Cruz en Madero con el rezo de un rosario y la colocación de una ofrenda floral en la plancha de concreto.

Sotana ausente de color, voz profunda y entrecortada por momentos, pidió por el descanso eterno de los niños, niñas, hombres y mujeres que fallecieron.

Al finalizar el acto, camina algunos pasos a su encuentro es cobijado por un hombre, con el que se abraza fuertemente , mientras inclina la cabeza, ahí permanece un tiempo, mientras alrededor se escuchan sollozos de los asistentes, conmovidos por la escena.

Las ofrendas fueron colocadas frente al atrio de donde se encontraba la antigua iglesia y el sacerdote se encargó de bendecirlas.

REZAN ROSARIO

“Santa María Madre de Dios…” reza un grupo de feligreses en la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero.

“Es un rosario para las víctimas del derrumbe de la iglesia” , comparte una mujer que camina apresurada por la calle Chihuahua , en la colonia Unidad Nacional y se pierde detrás de la puerta de cristal.

“A nuestros hermanos que fallecieron hace un año…descansen en paz…así sea” repiten al unísono , mientras continúan con la celebración religiosa

El padre Vargas, aparece y participa con la letanía hasta que finaliza el acto.

FISCALÍA NO HALLÓ CULPABLES

¿Por qué lo estamos haciendo ahorita?, porque hace un mes que la Fiscalía mandó ya la resolución del peritaje, para decirnos, que no había culpables. fueron a informarnos, en personas decirnos en personal de la Fiscalía, a informarnos que ya había salido el peritaje y en el peritaje decía: no hay culpables, no hay nadie culpable, Ya nada se puede hacer por el dictamen.”, comentó Maria Bravo.

Frida Mar, sobreviviente del colapso de la iglesia comparte:

“Sentir que nunca vamos a tener justicia, yo creo que todavía remacha más la tristeza. Yo, si creo que para muchos tendríamos paz, por lo menos tener un dictamen oficial de que es lo que pasó. Hay gente que dice : yo ni siquiera pido dinero pido una disculpa, que salga la autoridad, que salga la Diócesis a admitir el error y pedir una disculpa.”

La mujer acudió a una misa para el bautismo de su hija y se encontraban acompañados por 13 familiares.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón