Investigan presunta explosión en altamar

CIUDAD MADERO, TAM.- Una explosión e incendio en altamar y frente a la costa del sur de Tamaulipas es investigado por las autoridades.

De manera extraoficial, se advierte que se presentó un destello y señales de que se produjo un incendio en altamar o algo similar.

Rafael Chirinos Aguilar, subdirector regional de Protección Civil informó que no hay un reporte oficial.

“Lo tenemos como un incidente, que todavía no está todavía no está tipificado y no está confirmado por la vía oficial”.

El funcionario, dijo que están a la espera de que las nuevas autoridades federales emitan un informe al respecto.

“Fíjate que de esa información, al momento tenemos una información no muy clara, estamos trabajando en ello. Dado por ahí algunos cambios que se han presentado en el Gobierno Federal y tanto municipal todavía están por dejarnos una persona como vínculo para que nos pueda aclarar cuál fue la situación que sucedió”.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de lo que se observa un posible incendio, en lo que podría ser una de las tantas plataformas que se encuentran frente a las costas del sur de Tamaulipas.

Al momento dijo Chirinos, que se espera un reporte oficial.

POR JOSÉ LUIS RDZ.