Pepe Aguilar habla del mensaje que le envió la mamá de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana el exitoso cantante, Pepe Aguilar ha estado en boca de todos después del controversial mensaje que le envió Cristy Nodal tras la hospitalización de su hijo, Christian Nodal. Al parecer la mamá del cantante de “Adiós amor” no está de acuerdo con las estrategias que ha implementado Pepe Aguilar tras el matrimonio de su hijo con Ángela Aguilar.

Ante esta situación el famoso intérprete de “Prometiste” y “Por unas monedas” concedió una entrevista en la que habló por primera vez sobre cómo es su relación con su yerno, Christian Nodal, y con sus consuegros. Las declaraciones del cantante no pasaron desapercibidas para nadie.

Pepe Aguilar responde a la indirecta de la mamá de Nodal

A unos días de la polémica con Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, Pepe Aguilar concedió una entrevista para el programa “Despierta América”, en la que fue cuestionado sobre la reciente controversia que involucra al matrimonio de su hija, Ángela Aguilar.

De acuerdo con la periodista de espectáculos Flor Rubio, en la plática, Pepe Aguilar dijo que tiene una muy buena relación con los papás de Christian Nodal, pareja de su hija, Ángela Aguilar. Habría detallado que quiere mucho al intérprete de “Adiós amor” y “Ya no somos ni seremos”.

“Le dice (Pepe Aguilar a “Despierta América”) que tiene muy buena relación con los padres de Christian Nodal, que quiere mucho a Nodal”, dijo la periodista.

En cuanto a la canción “Cuídamela bien”, Pepe Aguilar habría dicho que se la consultó con Christian Nodal, por lo que no existe ningún problema. Al parecer el esposo de Ángela Aguilar aceptó la canción y la comprendió a la perfección. “Le consultó (a Nodal) de la canción “Cuídamela bien”, en el primer momento se frikeó, después lo conversaron, entendió y aceptó la canción”.

Finalmente Flor Rubio, conductora de “Venga La Alegría”, dijo que el cantante de “Prometiste” reiteró que tiene una buena relación con Christian Nodal y sus consuegros. Señaló que en ningún momento habló mal de Cristy Nodal y su controversial mensaje.

“Cerró diciendo que la relación es muy buena, no hay problemas con la canción, no habla mal de Cristy, no le responde al mensaje que subió en redes”, contó.

Con información de HERALDO DE MÉXICO