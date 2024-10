¿Cómo aumentar tu línea de crédito en una tarjeta digital? 3 claves para conseguir un incremento sin necesidad de endeudarte

MÉXICO.- El auge de la tarjeta de crédito en línea está más alto que nunca. En un principio muchos no se animaban a probar con ellas, pero el tiempo demostró que son instrumentos fiables, sencillos y adaptables para distintos escenarios. Ahora el reto que han encontrado los tarjetahabientes tiene que ver con las líneas de crédito y su incremento; se ha reportado que muy pocas cuentas logran alcanzar esos aumentos, lo cual limita su utilidad.

Nos dimos cuenta de ese problema, por eso nos pusimos a investigar y notamos que existen algunas claves con las que es mucho más fácil obtener ese ansiado incremento, y lo mejor es que son tan sencillas que no tendrás que recurrir a deudas o gastos innecesarios. Recuerda que tener un límite crediticio mayor es clave para una flexibilidad financiera más amplia.

¿Para qué queremos un aumento en la línea de crédito?, esa es la pregunta que debes hacerte antes de pensar en él; en muchas ocasiones, la gente desea líneas altísima porque quieren contar con una mayor capacidad de gasto, aunque realmente no lo necesiten. Básicamente lo hacen para poder superar su capacidad adquisitiva y endeudarse de forma innecesaria.

Cuando respondas ese cuestionamiento, y cuando hayas gestionado tu estrategia financiera, es tiempo de pensar en cómo conseguir el aumento en la línea de crédito. Y no, la deuda innecesaria no es la respuesta; se puede conseguir de forma responsable y evitando caer en el tan temido buró. Si quieres aprender a hacerlo, aquí te contaremos las claves que recomiendan los expertos.

¿Cómo aumentar la línea de crédito en una tarjeta digital?

Historial de pagos puntual e impecable

Las instituciones financieras llevan un registro de cómo haces tus pagos de la tarjeta de crédito; pagar todo tu saldo pendiente antes de la fecha límite, en tiempo y forma, te hará ver como un cliente responsable y que cuenta con la solvencia para pagar el crédito que usó en algún momento. También puedes pagar el saldo mínimo, pero procura no hacerlo una constante porque eso demostrará que no tienes los fondos suficientes y que solo estás generando deudas que no puedes solventar; a los bancos les conviene por el pago de intereses, pero a ti no porque te impedirá el crecimiento de tu línea.

Pide aumentos de forma gradual

Muchos piensan que los saltos en las líneas de crédito se dan de forma exponencial y no es así, resulta mucho más conveniente pedir incrementos de “poco a poco”. Si tienes una línea de 10 mil pesos, lo mejor será solicitar un aumento del 30% y así llevarlo hasta la cifra con la que encontrarás tu flexibilidad financiera. Es preferible solicitar aumentos pequeños,porque se aprueban más fácil, en lugar de pedir grandes cantidades de una petición.

Demuéstralo con ingresos

Si tus ingresos cambiaron y consideras que necesitas una línea de crédito más amplia, comunícalo con la institución de tu tarjeta. Si logras demostrar que tienes solvencia para créditos más grandes, fácilmente podrán autorizar los incrementos que deseas, pero recuerda que todo deberá ser validado por los departamentos de hacienda e impuestos. Con estos comprobantes, demuestras que puedes sostener deudas mayores.

En realidad hay más claves para aumentar la capacidad crediticia de tu tarjeta digital, pero estas son las que no te harán caer en deudas innecesarias. Recuerda que las finanzas se llevan con responsabilidad para que tengan un buen desenlace.