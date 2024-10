Con Sheinbaum llegamos todas

El poderoso discurso de investidura de la presidenta Sheinbaum, ayer, ante el Congreso de la Unión, mandó un mensaje contundente que evidenció su compromiso con la igualdad de género, la inclusión y el reconocimiento de las mujeres en la historia y el presente de México.

Al inicio señaló: “… después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas.”

Además, enunció los principios de su gobierno, entre ellos:

“7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva”

“10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales”,

Luego, anunció programas de Bienestar como el apoyo bimestral a todas las mujeres de 60 a 64 años, como reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas.

Y en la parte final, hizo énfasis en lo siguiente:

• “El pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio: ‘Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres’.”

• “Nos querían hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México.”

• “Invito a que nombremos presidenta con ‘A’ al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniería con ‘A’, porque sólo lo que se nombra existe.”

• “Hoy quiero reconocer no sólo a las heroínas de la patria, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas palabras hacemos visibles.”

• “Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas.”

• “Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino.”

• “Con todas ellas, aquí a nuestro lado, llega el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados. La transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad, y nunca nadie más se las podrá arrebatar.”

Un discurso alejado de la política tradicional en el que Sheinbaum nombra a las mujeres en roles de liderazgo con un lenguaje incluyente, que rompe con las narrativas patriarcales y posiciona a las mujeres como protagonistas de la transformación, reconociendo su participación histórica y su papel central en la construcción de un México más justo, igualitario y pacífico. Con Sheinbaum llegamos todas.

¿Usted qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA