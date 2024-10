El estafador de SLM

Parece chiste, pero es verdad y en una de las principales plataformas está por presentarse una historia de ANTONIO MEDINA, el estafador de famosos.

MEDINA se especializó en el fraude de pequeños montos que iban desde los dos hasta los 200 euros, mismos que les arrebató a más de 60 famosos en España.

La historia nace cuando el productor en una conversación con un amigo le comentó que ANTONIO MEDINA le pidió dinero para visitar a su hija hospitalizada al ser atacada por sus preferencias sexuales, como no traía mucho dinero, solamente pudo apoyar con 20 euros.

Lo interesante es que al amigo que le platicó le contó también le pidieron dinero por la misma razón, por lo que al indagar más a fondo se dio cuenta que ANTONIO estafó a más de 60 famosos con esa misma razón.

ANTONIO MEDINA se acercaba a los famosos y conocía toda su historia, donde habían trabajado, que películas hicieron y en que foros estuvieron.

La estafa era mínima, desde los 20 hasta los 200 euros, pero fue una situación y argumento que utilizó durante casi 20 años sin ser descubierto, ni llamar la atención.

Es por eso que decidieron producir el documental en un formato cómico que se estrena el 18 de octubre en Amazon Prime Video con el título “El Estafador de Famosos”.

Tamaulipas también tiene su estafador, pero no vino por los 200 euros, el peculado que cometió en su calidad de presidente de Soto La Marina asciende a varias decenas de millones de pesos.

La familia MEDINA gobernó SLM durante seis años, un trienio con el PAN y otro con Morena, pero estaban a la cacería de otro periodo por la vía independiente.

Su padre fue encarcelado por un peculado de 900 mil pesos, eso fue lo que le comprobaron, pero liberado en las negociaciones para dejar a Morena.

Buscó la reelección como independiente, pero fracaso, los ciudadanos votaron en su contra, sus malos resultados motivaron que decidieran a favor de la candidata de Morena, GLYNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ, hoy alcaldesa en funciones.

Anuncia investigaciones y denuncias en contra del ex alcalde de SLM, por los presuntos malos manejos en el erario, por lo pronto el acta de entrega-recepción tiene diversas irregularidades

“Es muy triste la situación en la que vamos a recibir la administración municipal, pero vamos a comenzar con las investigaciones y si se va a denunciar en el caso que se tenga que hacer”, comentó.

El estafador de SLM desde un lugar donde permanece ocultó, lanzó el mensaje desde su muro:

“El día de hoy oficialmente dejé de estar al frente de nuestro municipio.

Gracias por permitirme aprender tanto, de los aciertos como de los errores.

Me voy con la conciencia tranquila porque dediqué todos mis días y mis horas en trabajar para mejorar la vida de todos y porque entregamos un municipio totalmente diferente al que recibimos hace 3 años.

No tengo palabras para agradecerles su compañía durante todo este tiempo. Con su cariño me dieron la fuerza para enfrentar los desafíos que no se imaginan.

Los quiero mucho y deseo puedan tener la sabiduría para juzgar las cosas de la mejor manera.

Siempre los llevaré en mi corazón”.

No habrá borrón y cuenta nueva, contra el estafador de SLM, que al igual que la serie lleva el nombre de ANTONIO MEDINA.

El tamaulipeco estafador ANTONIO MEDINA no hizo ningún acto cómico, ni robo 200 euros, se llevó millones y debe ser castigado. No le alcanza para la serie, aunque haya contratado a KERELY RUIZ. Fraude es fraude, aquí y en España.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com