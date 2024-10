Elton John: “Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí y soy el hombre más feliz del mundo”.

ESTADOS UNIDOS.- Elton John es uno de los máximos exponentes del pop en el mundo y su carrera como músico ha sido muy respetada por la industria, ya que son 60 años en los que logró lanzar 32 álbumes de estudio.

Sin embargo, a sus 77 años, el intérprete de “Rocket Man” reveló que su salud se ha ido deteriorando, pues cabe recordar que hace un mes, perdió parcialmente la visión de uno de sus ojos, lo que le provocó malestar durante algunos días.

Fue en su reciente visita al Festival de Cine de Nueva York donde presentó el documental “Elton John: Never Too Late” donde el británico dio un emotivo discurso en el que habló de su actual estado de salud.

En su discurso, hizo una fuerte revelación al decir que le faltan partes de su cuerpo:

“Para ser honesto, no me queda mucho. No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata”