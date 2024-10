Ordena Tribunal Electoral que Ismael rinda protesta online

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Sala Regional Monterrey del Trife aprobó por unanimidad ordenar al Congreso de Tamaulipas, que controla Morena, en un plazo no mayor a 24 horas rendir protesta al diputado local electo del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, quien no se presentó a la instalación de la legislatura 66, por una supuesta sospecha de Covid-19.

En sesión de anoche de dicho órgano con sede en Nuevo León, y dentro del medio de impugnación JDC 653 presentado por el hermano del ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, los Magistrados también determinaron que en caso de que no se lleve a cabo la toma de protesta en un plazo de 24 horas a partir de la notificación, se entenderá que el legislador panista entra en funciones y contará con fuero constitucional.

Los mismos magistrados ya habían protegido al ex senador para que no tuviera que presentarse a tramitar su credencial.

Desde hace algunos meses, García Cabeza de Vaca no ha sido visto en México, donde presuntamente existe una orden de aprehensión en su contra.

No acudió a la toma de protesta el lunes pasado luego de presentar un justificante médico con probable diagnóstico de coronavirus, de lo cual notificó al Congreso del Estado.

La Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, respecto del juicio ciudadano 653, determinó revocar la resolución para los efectos precisados en el fallo.

“Por su parte, el juicio ciudadano 653 y acumulado, se aprobó por mayoría con la precisión de que la magistrada secretario en funciones y el magistrado (Ernesto) Camacho han hecho la emisión de votos aclaratorios en términos de su intervención”, dijeron.

Valle apuntó que después de notificar la sentencia, dentro de las 24 horas siguientes, para lo cual no hay horas ni días hábiles, el Congreso de Tamaulipas debe rendir protesta al panista.

“Son 24 horas a partir de la notificación”, manifestó, “y el segundo de los puntos es si por alguna cuestión no se lleva a cabo dentro de las 24 horas contadas a partir de este conocimiento, después de que se realicen las gestiones, por supuesto que también se lleve a cabo la identificación en la vía remota con alguna credencial oficial de la persona en el mandato que tenemos de dar una protección completa a los derechos, si este trámite no se realiza, si no se posibilita al minuto siguiente de vencerse las 24 horas, se entenderá que la Diputación entra en funciones.

Por Staff