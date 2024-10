Sobrevive al derrumbe de fachada “estaba acostado y se oyó el tronido”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un quiropráctico de 61 años de edad, sobrevivió a la caída de la fachada del hotel Progreso de la zona centro de Tampico.

El señor Francisco Hernández Acosta rentaba un cuarto, le cobraban 50 pesos por día y así como él, había otras cuatro personas al momento del accidente.

Aún sorprendido por haberse salvado, comentó que el hotel se había convertido en su hogar desde hace un año.

Relató que estaba dormido cuando de repente escuchó un estruendo, en ese momento sintió que se caía de la cama, logró sujetarse de la puerta, pero ésta se desprendió y terminó en la calle.

Al darse cuenta de lo que pasaba con la fachada, no tuvo opción que sujetarse de una tabla y con ella cayó en la calle, se lastimó uno de los pies con un clavo.

“Yo estaba acostado y de repente se oyó el tronido, se cayó toda esta parte. A los demás cuartos no les pasó nada, pero yo ya venía para abajo así, pero por el instinto me alcancé a agarrar y la puerta se arrancó. Me tuve que armar de valor, toda mi ropa se cayó para este lado”.

A pesar de lo que vivió en un par de minutos, Don Francisco Hernández aseguró que no tuvo miedo, “no le tengo miedo a nada”.

El señor de 61 años de edad perdió sus pertenencias, incluso solamente llevaba ropa interior al momento en que ocurrió el accidente, pero las autoridades le brindaron ayuda.

“Ya revisé los cuartos y no se les cayó el piso, a mí sí se vino abajo, ya venía para abajo y que me alcanzo a agarrar de una tabla, me raspé esta planta de abajo”.

Al no resultar lesionadas, las otras personas que estaban en el hotel se cambiaron a otro de la zona centro.

Por. Óscar Figueroa

La Razón