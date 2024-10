Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída al intentar huir de la prensa con su mamá

¿Alejandra Guzmán en supuesto estado de ebriedad?

En redes sociales se ha señalado que la rockera podría haber llegado en estado de ebriedad al aeropuerto de la Ciudad de México, pues durante sus encuentros con la prensa se ha negado a dar detalles de su vida privada y trata de no estar mucho tiempo ante los reflectores. Por este motivo tampoco se detiene a hablar con sus fanáticos, quienes se acercan animados esperando conseguir una fotografía o autógrafo de la cantante.

Algo que no ocurrió en esta ocasión, pues se mostró contenta revelando algunos detalles de su viaje junto a la actriz Silvia Pinal; además, se tuvo a hablar con algunos de sus fanáticos y, entre empujones, abrazó a algunos de ellos que le externaron su admiración.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Mírala, míralo” desata rumores sobre su consumo de bebidas alcohólicas, pues en agosto pasado en su llegada al aeropuerto de la CDMX su actitud dio de qué hablar y no dudó en revelar detalles sobre la situación legal que enfrentaba su hermano, Luis Enrique Guzmán, con Mayela Laguna por la paternidad de Apolo, de quien se reveló que no es su hijo según los resultados de la prueba de ADN.

📌 ALEJANDRA GUZMAN llegó en estado inconveniente al aeropuerto de la ciudad de México, y respondió a polémica sobre paternidad de su hermano.#AlejandraGuzman habló del proceso que atraviesa Luis Enrique Guzmán donde tendría que determinar la paternidad del hijo de Mayela… pic.twitter.com/6Y9P9YU1VT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 28, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO