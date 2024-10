Antártida cambia de color por el deshielo

ANTÁRTIDA.- El calentamiento global y sus consecuencias climáticas son una realidad que ya se manifiestan de múltiples maneras en todo el mundo, por ejemplo en el aumento de la temperatura que causa a su vez olas de calor, eventos climáticos extremos como huracanes o sequías, así como el derretimiento de los glaciares, lo que provoca el aumento del nivel del mar. Precisamente algo relacionado con esto último es lo que mantiene en alerta a los expertos.

Luego de realizarse un nuevo estudio, se detectó que la Antártida está cambiando de color. Ahora ya no destaca por sus grandes extensiones de color blanco, sino que ha comenzado a tornarse verde debido al cambio climático y sus distintas y complejas implicaciones en el medio ambiente.

El estudio fue realizado por tres universidades de Reino Unido: Hertfordshire, Exeter y el British Antarctic Survey, y publicado en la revista Nature Geosciences.

En él se hizo uso de datos satelitales para evaluar el acelerado reverdecimiento de la Antártida. Los investigadores identificaron un incremento superior al esperado en áreas verdes, cuando las comunidades de vegetación terrestre en ese lugar serían escasas.

Mediante el estudio se identificó que el área de vegetación creció casi 12 kilómetros cuadrados en 2021. Los expertos atribuyen este fenómeno al cambio climático antropogénico, lo que favorece que la vegetación se desarrolle en un entorno ambiental en donde sería naturalmente imposible.

