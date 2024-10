Hermana de Gala revela que sacó a su hija de la escuela por amenazas de los fans de Adrián Marcelo

Beba Montes salió a compartir su opinión respecto a todas las críticas que recibió de parte del público que se percató que Alabama siempre está con ella y no acude presencialmente a una escuela, lo que ella manifestó es que tuvo que sacarla debido al miedo que tenía por amenazas en su contra.

“Mi hija era una niña normal, yo era una persona normal, pero ya no somos, ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en el que yo empecé a recibir amenazas del fandom de AM (Adrián Marcelo), yo recibo mensajes horribles diciendo que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar”, describe Beba Montes.