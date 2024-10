Karely Ruiz responde a quienes las critican por tomarse fotos embarazada

Por qué Karely Ruiz es criticada durante su embarazo

Además de esta publicación que compartió en sus historias de Instagram, la modelo de la página azul grabó un video para seguir enfrentando a sus haters, quienes no están de acuerdo con que trabaje ahora que está embarazada porque no lo consideran apropiado e incluso indican que afectará en la vida de su hija.

“Ya vi que me andan tirando (hate) porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían, que iba a parar, que iba a dejar de hacer contenido? No, no, no. Tengo gustos caros, entonces, ¡a darle!”, aseguró Karely Ruiz al enfrentar a quienes la critican por seguir trabajando como generadora de contenido, aunque está en la dulce espera.