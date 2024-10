David Faitelson y Julio César Chávez pelean en redes sociales

La familia Chávez sigue dejando de qué hablar. Después la polémica entre Misael y Omar por no realizarse la pelea en Pachuca, la comunicación se llevó a las redes sociales donde David Faitelson y Julio César se declararon enemistad para siempre. El motivo de la pelea entre el periodista y la leyenda del boxeo tiene que ver la crítica que le lanzó el analista a la familia Chávez después del comunicado de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

David escribió en sus redes sociales la crítica sobre la resolución de la cancelación de la pelea del pasado sábado en Pachuca. Faitelson dejó claro que nadie puede estar por encima de las reglas, por lo que activo una guerra de declaraciones contra Julio César Chávez.

David Faitelson y Julio César Chávez se declaran enemistad

David confirmó que nadie puede estar por encima de las reglas y las comisiones, por lo que se colocaba del lado de Misael Rodríguez por no subir al cuadrilátero para subir a pelar en Pachuca. Esta situación no le sentó bien a la leyenda mexicana, por lo que aseguró que lo único que quería hacer el periodista era desprestigiarlo y aseguro que nadie lo quiere.

“Ni Julio César Chávez ni nadie está por encima de las reglas y las comisiones… El comisionado Rodolfo Rosales asegura en MVS Noticias que Omar Chávez estaba 10 kilos arriba del ‘peso arena’ establecido… Felicidades a la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México por hacer valer las reglas…”, dijo David para comenzar con al polémica.

Julio César no pudo contener su enfado contra el que consideraba su amigo y dejó claro que lo único que busca hacer es crear desprestigio. Dentro de su mensaje dejó claro que gracias a la actitud de David es que nadie lo quiere. Cerro el primer mensaje dejando claro que no iba a caer en el juego del periodista.

“Sigues desprestigiando David que tipo de periodistas eres. Estas hablando pura mierda por eso nadie te quiere y créelo David no seguiré tu juego”, escribió en X.

Faitelson no hace periodismo para que lo quieran

Ante la respuesta de la leyenda del boxeo, David quería dejarle claro que no trabaja para que la gente lo quiera. Después dejó claro que lo que le importa es que la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México no siga su juego sólo por el legado que tiene en la historia del deporte de los golpes en el país.

“Yo no tengo problema en que me sigas o no el ‘juego’. Solo espero que la Comisión de boxeo no sigan tú ‘juego’ para defender lo indefendible: la indisciplina de tus hijos para con un deporte como el boxeo. Yo no soy ni tú amigo, ni tú compadre, ni uno de tus muchos aduladores. Yo soy periodista y me debo a la verdad. Que tengas buenas tardes…”

La contienda terminó con el mensaje de Julio César para David. El exboeador dejó claro que si consideraba como un amigo al periodista, pero a partir del pasado lunes ya no le iba a dirigir la palabra. David terminó la discusión dejando claro que no le preocupa que le deje de hablar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO