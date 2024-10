Cazador de tormentas capta el momento en que ‘Milton’ toca tierra en Florida

A medida que el huracán Milton comienza a tocar tierra, el cazador de tormentas y meteorólogo Reed Timmer, que ha estado siguiendo la tormenta, compartió imágenes tomadas al sur de Tampa. En un video publicado en sus redes sociales se puede observar al meteorólogo en una playa de Florida en el momento en el que el huracán llega a la playa con fuertes vientos que mueven la vegetación y complican la vista del lugar.

“¡¡¡La pared del ojo del huracán Milton ha llegado!!!”, escribió Reed a través de sus redes sociales.

The eye wall of Hurricane Milton has arrived!!@EdgarONealWX @localmanweather pic.twitter.com/wtoxtkAGie

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) October 9, 2024