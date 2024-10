Diego Luna y Gael García aseguran que ellos inventaron los corridos tumbados

En una reciente entrevista para su popular sección de YouTube “Al volante”, del creador de contenido Escorpión Dorado, tuvo como invitados a los actores mexicanos Diego Luna y Gael García. Después de promocionar su serie ‘La Máquina’ y bromear en diferentes ocasiones, los histriones aseguraron que ellos inventaron los corridos tumbados.

En este encuentro con Escorpión Dorado, los actores Diego Luna y Gael García no solo compartieron anécdotas sobre su carrera, sino que también hicieron una sorprendente afirmación: ellos son los pioneros e inventores de los corridos tumbados.

El legado de los corridos tumbados

A medida que la conversación con Escorpión Dorado avanzaba, Gael García y Diego Luna recordaron momentos divertidos y significativos de su colaboración en distintos proyectos cinematográficos. Ambos han trabajado juntos en varias películas a lo largo de los años, y su química en pantalla es innegable. Sin embargo, durante la charla, la plática se tornó hacia sus incursiones en la música y el canto, destacando el famoso momento en que Gael García interpretó la canción “Quiero que me quieras” en la película “Rudo y Cursi”.

Lo que empezó como un divertido intercambio de recuerdos se transformó rápidamente en una afirmación audaz. Gael García, en un tono entre bromista y serio, sugirió que su interpretación en la película ya había anticipado lo que hoy se conoce como corridos tumbados.

“Hay algo que he querido decir desde hace mucho tiempo, conoces esto de los corridos tumbados, ¿no? ¿A qué te suena esto? No, perdón, pero es en serio. Esto salió hace mucho tiempo”, dijo Gael García.

Este comentario provocó las risas de Escorpión Dorado, quien, divertidamente, proclamó a Gael García como el “padre de los corridos tumbados”. Añadiendo que, gracias al trabajo del actor y de ‘El Cursi’, artistas como Peso Pluma y Natanael Cano tienen una trayectoria.

“Gael García es el papá de los corridos tumbados, señoras y señores […] De nada, Natanael. De nada, Peso Pluma”, dijo Escorpión Dorado.

Gael García se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de su interpretación en “Rudo y Cursi”. Recordó que en ese entonces fue objeto de críticas debido a su estilo vocal, que algunos consideraron desafinado, pero que al mismo tiempo ofrecía un ritmo innovador de música regional mexicana.

“No, en serio. Gracias, pero lo teníamos que decir. En ese entonces todos decían, ‘hay qué feo. Canta horrible ‘El Cursi’… porque no era yo, fue El Cursi. Y, de pronto estos cabrones, velos nada más […] De nada, hijos. De nada, Fuerza Regida… Acá está el ‘rígido’”, dijo Gael García.

Por su parte, Diego Luna se unió a la conversación, reafirmando la idea de que ellos habían sido innovadores en el ámbito del regional mexicano. Señaló que ellos labraron el camino para que otros artistas pudieran explorar este estilo musical y, ahora, hay grandes figuras que llevan el estandarte de lo que comenzó como un experimento.

“No, no, no. Es que no estaba preparado el negocio todavía para nosotros. Esa ha sido una recurrencia. Siempre a la vanguardia y son otros los que cosechan”, recalcó Diego Luna.

La pasión de Diego Luna y Gael García por el fútbol

En un giro inesperado de la entrevista, haciendo alusión a ‘Rudo y Cursi’, Diego Luna y Gael García compartieron que, antes de dedicarse a la actuación, ambos soñaban con convertirse en futbolistas. Este deseo por el deporte los ha acompañado a lo largo de sus vidas. Incluso, en un momento cómico de la charla, Diego insinuó que le gustaría debutar en el equipo de Escorpión Dorado, conocido como Peluche Caligari, en la popular King’s

