Alumnos de primaria de Altamira amenazaron a su compañero con cuchillos

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Dos alumnos de quinto grado de primaria amenazaron con cuchillos a uno de sus compañeros.

La agresión ocurrió la tarde del pasado lunes en la escuela Francisco Montes de Oca, localizada en la colonia Bahía de Altamira.

Este viernes, madres de familia exigieron la expulsión de los menores, quienes también son señalados de acoso escolar.

“Mi hijo tiene 10 años y está en Quinto Grado, el problema fue que amenazaron a mi hijo a la hora de salida, fueron dos compañeros de su salón, uno le puso un cuchillo en el cuello y el otro en el estómago”, declaró la madre de familia, Miriam Martínez.

Dijo que la petición de las madres de familia, es que ya no acudan los alumnos denunciados, “porque han hecho más bullying a otros menores”.

Presuntamente, los dos alumnos le mostraron los cuchillos a sus compañeros en el salón, pero también los amenazaron para que no hablaran.

Después de los hechos, los padres de familia fueron convocados a una junta el martes y las autoridades del plantel aseguraron que tomarían cartas en el asunto.

“Lo que nosotros queremos es que ya no vengan estos niños, sino que han hecho más bullying a otros niños, en este caso fueron dos compañeros de su salón y mi hijo llegó asustado y llorando a la casa”.

Reveló que una de las opciones propuestas a los papás de los niños agresores, es que solo acudan los lunes por tareas o que sean cambiados de escuela.

“Hay más quejas de acoso, ese niño es muy problemático, ya habían tenido problemas de palabras, pero es la primera vez que lo amenazan”, precisó Míriam Martínez.

Añadió la madre de familia que no enviará a su hijo a la escuela hasta que los otros menores estén en otro plantel.

“Ya no queremos que vengan a esta escuela, que ya no se presenten aquí, es lo único que queremos y somos varias mamás, no tan solo del grupo, sino de la escuela”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón