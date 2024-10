Buscan dar identidad a quien no tiene

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La dirección estatal del Registro Civil en Tamaulipas activó una brigada para dar identidad a quienes no la tienen, por no contar con su registro de nacimiento.

Silvia Valladares Garcia, directora de oficialías del registro civil, dijo que la campaña está dirigida a menos de 7 a 14 a años y para adultos mayores de 60 años.

Informó que las personas interesadas en o tener el registro que les da IFE todas y nacionalidad pueden presentar tarde a la oficialía más cercan que tenga para consultar el proceso y trámite, “que es totalmente gratuito”.

Como se recordará el registro de nacimiento es el que da identidad a las personas y con este registro se emiten las actas de nacimiento que son utilizadas para prácticamente cualquier trámite legal y oficial, y es la base para la emisión de la CURP.

En 2020 en Tamaulipas se estimaba que por lo menos 25 mil personas no contaban con identidad por no tener un registro de nacimiento, lo que provoca que en el caso de los niños, no tengan acceso a la educación, la salud y otras necesidades básicas.

Por Nora Hernández Herrera

EXPRESO-LA RAZON