El Güero Tacos: 21 años de tradición

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio del bullicio de los tianguis de Ciudad Victoria, hay un sabor que destaca por su tradición y calidad: los tacos al vapor de El Güero. Con más de 21 años de historia, Lucio Soto Morales, el hombre detrás de estos famosos tacos, ha logrado que su nombre sea sinónimo de buen comer en la capital de Tamaulipas.

Sus tacos y flautas, conocidos por ser suaves por dentro y crujientes por fuera, han alimentado a miles de familias, dejando una marca imborrable en los paladares de quienes los prueban.

Lucio no siempre fue El Güero Tacos.

Hace más de dos décadas, trabajaba como chalan, un oficio que no le llenaba ni le permitía brindar lo que deseaba a su familia.

“Trabajé en diferentes negocios, pero no era lo mío”, recuerda.

Fue entonces cuando, por azar o destino, le ofrecieron aprender el arte de hacer tacos al vapor de maíz.

“Alguien me dijo: ‘¿Quieres aprender?’ y no lo pensé mucho. Tiempo después, me animé a hacerlo por mi cuenta”, platica con la satisfacción de quien ha sabido reinventarse.

Con un triciclo como su primer punto de venta, Lucio comenzó a recorrer las calles de Ciudad Victoria, ofreciendo sus tacos en los rincones más diversos.

En aquel entonces, no tenía un lugar fijo. “Daba vueltas en el tianguis de la Modelo desde temprano.

Hacía dos o tres vueltas diarias para vender.

Era 2003 y poco a poco la gente comenzó a conocerme”, relata.

Lo que al principio parecía una venta esporádica se transformó en algo más grande.

“La gente me decía: ‘Busca un lugar fijo’, y después de un tiempo lo encontré en los tianguis”, agrega.

Así fue como Lucio empezó a consolidarse con presencia en los mercados de la ciudad.

Los tianguis —esa tradición tan mexicana donde los colores, aromas y sonidos se mezclan— se convirtieron en su hogar.

Hoy, El Güero Tacos está presente de lunes a domingo en los puntos más concurridos de Ciudad Victoria: la Unidad Modelo, San Marcos, América de Juárez, Revolución Verde y la Colonia Libertad, entre otros.

Cada día, sus fieles clientes esperan ansiosos su llegada con el carrito cargado de tacos al vapor y flautas, un manjar que se ha vuelto indispensable en la dieta de muchos.

¿Qué tiene de especial un taco al vapor de El Güero? “Es el sazón”, asegura con humildad.

Entre sus guisos estrella se encuentran el chicharrón, la deshebrada, frijoles refritos, papas con un toque especial, y el infaltable huevito con chile.

Cada bocado tiene un equilibrio perfecto entre suavidad y un toque crujiente que hace que cada mordida sea un deleite. Estos tacos no solo alimentan el cuerpo, sino que, para muchos, son una cápsula del tiempo que evoca recuerdos y momentos compartidos.

“Hay clientes que venían de niños con sus papás y ahora los veo llegar con sus propios hijos. Eso me llena de orgullo”, comenta Lucio con una sonrisa que ilumina su rostro.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de dificultades. En algún momento, Lucio decidió diversificar su oferta, agregando antojitos tradicionales como gorditas, migadas, sopes y menudo con tortillas recién hechas.

“Llegué a tener un menú más amplio, pero con la pandemia todo cambió.

Los tianguis cerraron y ese negocio se perdió por completo”, lamenta, recordando esos días inciertos.

Pese a los contratiempos, su negocio principal —los tacos y flautas— no solo sobrevivió, sino que salió fortalecido.

La clientela se mantuvo fiel, ansiosa por volver a disfrutar de sus sabores en cuanto las restricciones lo permitieron.

La historia de El Güero Tacos es la historia de esfuerzo, resiliencia y amor por la cocina.

Cada taco que prepara Lucio es el resultado de años de dedicación y del constante perfeccionamiento de su oficio. Su presencia en los tianguis ya no es un mero detalle; es una tradición.

Con el tiempo, ha ganado el cariño y la confianza de sus clientes, quienes lo ven no solo como un vendedor de comida, sino como parte de la vida cotidiana de Ciudad Victoria.

Hoy, si recorres los tianguis de la ciudad y te acercas al carrito de El Güero, no solo estarás probando un taco, sino degustando más de dos décadas de historia, esfuerzo y sazón.

Entre risas, charlas y el bullicio típico de los mercados, los tacos de El Güero son el alma de esos espacios.

El aroma de los guisos recién preparados y el crujido de las flautas fritas se mezclan con la energía del lugar, creando una experiencia que va mucho más allá del simple hecho de comer.

Si quieres probar los tacos al vapor y flautas que han conquistado a generaciones enteras, no dudes en buscar a El Güero Tacos.

Con más de 21 años al frente de su carrito, Lucio Soto Morales ha demostrado que la perseverancia, el buen sazón y el cariño por lo que se hace son la receta para el éxito.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON