Mujer que se casó con un muñeco denuncia el “secuestro” de su hijo de trapo

“Los vecinos nos contaron que pasó una persona aquí toda la mañana con una bolsa de rayas rojas, no sé cómo explicarlo. Desapareció mi Marcelinho”, expresó la mujer, quien se mostró afligida. “Marcelo cree que lo secuestraron porque Marcelo fue a comprar pan. Cuando llegó no había nadie más aquí en casa. La puerta siempre está abierta, estoy muy preocupada”.

Meirivone Rocha Moraes pide ayuda para localizar a su hijo de trapo

Tras informales a sus seguidores que su hijo de trapo fue “secuestrado”, Meirivone Rocha Moraes les suplicó que le brinden informes, en caso de saber algo del menor de edad. “Si has visto a mi Marcelinho, díganme dónde está. Tengo que encontrar al bebé”, expresó la madre de familia, quien incluso ya pegó la foto de su hijo de trapo en calles de la ciudad. “Marcelo está muy triste. Gente, no sabemos nada de Marcelinho, no sabemos dónde está”.

Cómo fue el hallazgo de Marcelinho, el hijo de trapo de Meirivone Rocha Moraes

Mediante otro video, Meirivone Rocha Moraes documentó cómo fue el hallazgo de su hijo de trapo, a quien le regresaron con golpes. La madre de familia ofreció una recompensa para que le regresaran a Marcelinho y tuvo respuesta porque recibió un audio mediante el que le informaron cómo dar con el pequeño.