Boletos para Christian Nodal al 50% por bajas ventas; fans se quejan de Ángela

La fama y popularidad de Christian Nodal se ha visto afectada por su relación con Ángela Aguilar, pues fanáticos no perdonan la manera en la que comenzó: tan sólo dos semanas después de que el cantante anunciara el fin de su noviazgo con Cazzu, madre de su hija Inti. Ante esto, tampoco ha sido bien recibida la participación de la intérprete en las presentaciones de su esposo.

Como prueba de ello, durante el concierto de Nodal en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco, el público abucheó a la pareja cuando compartieron el escenario para interpretar su conocida canción “Dime cómo quieres”. Además, algunos corearon el nombre de Belinda y de Cazzu, algo que ha pasado en otras presentaciones.

Molestos, a través de redes sociales fanáticos han pedido que Ángela Aguilar no suba más al escenario y algunos han señalado que este sería el motivo por el que no están dispuestos a verlo en vivo: “Que coraje me iba a dar ver al higadito, ahí sí no pagué pa’ esas mam**”, “Que hueva pagar pa’ ir a ver a Nodal y tener que chutarte a los Aguilar”, “¿’La venenito’ venía incluida en el precio del boleto?”, “Se la quieren meter a huevo a la gente y ni así le levantan el evento”, “Antes los cargaba Pepe a todos los conciertos, ahora éste”, “Qué disgusto que aparezca ella en el concierto de él” y “¿O sea que en todas sus presentaciones ya va a salir ‘La venenito’?

😱 🥲 ABUCHEAN A CORISTA DE NODAL EN CONCIERTO En el palenque de las Fiestas de Octubre en #Guadalajara, #Jalsico, Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a dar de que hablar, ya que una de sus coristas fue abucheada, pues en esa parte de la canción “De los besos que te di”,… pic.twitter.com/AfBYCpWmlh — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 13, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO