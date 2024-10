Christopher Uckermann habla de su romance con Belinda

“Teníamos como 15 o 16 años, no tan chiquitos, y fuimos el primer noviazgo el uno del otro. Era manita sudada”.

El integrante de RBD mencionó que no le pidió como tal a Belinda que fuera su novia, sino que todo se dio.

“No recuerdo, según yo no, siempre se da sola la relación, se dio a entender”.

Christopher Uckermann comentó que fue el primer beso de Belinda y señaló que ese momento lo recuerda con cariño.

Al cuestionarle si ha vuelto a ver a Belinda, Christopher Uckermann dijo que sí y la última vez que se encontraron fue en un aeropuerto.

“La última vez que nos fuimos fue en un aeropuerto, ella iba en un carrito, no sé si iba a perder el vuelo y fue la última vez”.

Finalmente, dijo que se lleva bien con Belinda, pero no son tan amigos, algo que le sucede con otras exparejas.

“No sé si con el tema de las parejas, a mí me gusta terminar bien con mis parejas, no siempre se puede (…), hay parejas con las que no puedes ser brothers porque vivieron algo intenso”.