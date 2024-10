Lluvias inundan desierto del Sahara por primera vez en más de 50 años

MÉXICO.- El cambio climático está afectando cada rincón de planeta, desde sequías intensas hasta voraces huracanes e inundaciones nunca antes vistas en los lugares menos imaginados y sin precedentes que muestran los efectos que ha tenido la actividad humana sobre el planeta y millones de especies que lo habitan.

Los eventos climáticos no cesan y son cada vez más catastróficos, y aunque en varias regiones del planeta las intensas lluvias han dado alivio a años de sequías y permitido a la vida renacer, en otras están cambiando el ecosistema por completo dejando una dura advertencia para las generaciones venideras.

El desierto del Sahara, famoso por su sequía extrema, ha sido escenario de un fenómeno climático poco común en las últimas semanas luego de que intensas lluvias que azotaron esta vasta región, desencadenaron inundaciones significativas.

En las redes sociales, se han compartido fotografías y videos impactantes que muestran el estado del sureste de Marruecos tras las lluvias torrenciales. En un lapso de solo dos días, se registró una cantidad de precipitaciones que superó el promedio anual de la zona, transformando temporalmente este árido paisaje.

Expertos de la agencia meteorológica de Marruecos han dado a conocer un dato sorprendente, pues en el pueblo de Tagounite, situado a 450 kilómetros al sur de la capital, Rabat, se registraron 100 mm de lluvias en apenas 24 horas. Este evento ha llevado a que el lago seco Iriqui se llene por primera vez en 50 años.

Hossein Ouabeb, un experto de la agencia meteorológica, destacó la magnitud de este fenómeno

Hasta ahora, los meteorólogos han calificado este fenómeno como una tormenta extratropical. Al mismo tiempo, expertos advierten que este evento podría tener repercusiones a largo plazo en el clima de la región.

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, ofreció su perspectiva sobre el asunto.

