Piden más apoyos para el campo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Este viernes se cerraron las ventanillas para acceder a los beneficios del programa “S111 Atención de Situaciones de Contingencias o Eventualidades en el Sector Rural”, después de que se extendiera por una semana más a petición de los agricultores tamaulipecos.

Y aunque se rumoró de manera extraoficial que este iba tener una nueva prórroga, no sucedió y así culminó el registro ante la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura en Tamaulipas. Tanto esa dependencia estatal, como líderes agrícolas del norte de Tamaulipas, confirmaron a Expreso que el cierre de ventanillas fue el viernes 11 de octubre.

Por el momento, la autoridad estatal no tiene aún el corte de cuantos pudieron acceder a dicho programa, pero se estima, que para la siguiente semana el dato sea concreto. Cuando se anunció la extensión de siete días más, el titular de la SDR, Antonio Varela Flores, destacó que ya iban inscritos al padrón cerca de 9 mil personas de todas las regiones agrícolas del Estado.

Esos 9 mil, de un estimado de 30 mil productores con que cuenta Tamaulipas. Sin embargo, el funcionario estatal adelantó también que no todos esos habrían de cubrir los requisitos necesarios, estimando que solamente serían de 13 a 15 mil los que aprobarían el trámite y accederían al beneficio en especie que anunció el gobierno del Estado. Así también, expuso que esta semana de prórroga fue a petición de los mismos agricultores, ya que solicitaban más tiempo para reunir la documentación completa, puesto que eran faltos de algún papel.

“El motivo por el ampliación, fue por los papeles que no los tenían listos, querían más tiempo para poder completar su expediente, a lo mejor no los tienen todos así a la mano y querían más tiempo”, expuso Varela Flores. Así también destacó que la mayor parte de los productores fueron conformes con el apoyo en especie, aunque algunos no, pero eran los menos. Refirió que estos apoyos son dentro de las primeras etapas de trabajo de los ciclos agrícolas,

adelantando que habrán de venir más y mejores beneficios cuando el cultivo esté en desarrollo. “Ahorita se empezó con diésel, semilla de sorgo y semilla de trigo. Después vendrán más apoyos, cuando venga ya el cultivo”, finalizó

La entrega de estos apoyos se da luego de la petición de miles de productores que se han visto afectados por la baja de precio del sorgo en el mercado internacional, lo que ha agravado la crisis que sufren desde hace años.

Guillermo Aguilar, vicepresidente de la Unión de Ejidos Productores Agropecuarios y Pesqueros del Valle de San Fernando recientemente alertó que hay una gran cantidad de terrenos sin aprovechamiento pues no cuentan con recursos para sembrar otros granos como maíz y frijol “No hay recursos para trabajar la tierra, volver a sembrar y aprovechar esta humedad”, apuntó. “No hay créditos, no quedó margen de utilidad en la cosecha, el sorgo se vendió a un precio mucho muy por debajo del costo de la producción”.

Por separado, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Jorge Luis López, coincidió en que están a la deriva más de 4 mil agricultores tamaulipecos que son usuarios de los ríos Bravo y San Juan, que deberán vender maquinaria y otros bienes para cultivar sus 270 mil hectáreas en el próximo ciclo agrícola.

“En lo económico, estamos totalmente colapsados”, afirmó. “Hubo una pérdida promedio general entre arriba de los 2 mil a 3 mil pesos por hectárea. “Estamos hablando que se requieren de más de 2 mil millones de pesos para evitar las pérdidas de todos los agricultores”, agregó.

Reponer los apoyos a la comercialización en granos básicos, como el Ingreso Objetivo y las coberturas de precios, es uno de los principales retos que deberá asumir el nuevo Gobierno federal, coincidieron productores del sector agropecuario.

Esto debido a que la cancelación de esos incentivos a la agricultura comercial, que hizo el Gobierno saliente, impactaron en la rentabilidad de los productores ante la caída que en los últimos años sufrieron los precios internacionales de los granos.

Añadieron que otro de los desafíos para la nueva Administración federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), será establecer políticas que incluyan también incentivos para nuevas tecnologías agrícolas, de tal manera que se mejore la productividad en el campo ante las complicadas condiciones climáticas, las cuales afectaron principalmente en los cultivos de maíz y frijol.

Destacaron que es urgente empezar a revertir la elevada dependencia alimentaria en granos básicos que el País alcanzó en el sexenio que ayer concluyó por la fuerte caída que sufrieron las cosechas nacionales a causa de los efectos climáticos y por la eliminación de apoyos a la agricultura comercial.

De acuerdo con cifras de la Sader, del 2018 al 2024 la producción nacional de maíz cayó 15 por ciento y la dependencia alimentaria de este grano subió a un histórico 48.4 por ciento; las cosechas de frijol bajaron 39 por ciento y la dependencia subió a 36.8 por ciento, y en trigo panificable la producción se redujo 11 por ciento y la insuficiencia alimentaria escaló a 82.4 por ciento.

POR ANTONIO H. MANDUJANO