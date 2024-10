Director de ‘Yo, Robot’ arremete contra Elon Musk

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, recientemente presentó su nueva línea de robots humanoides, Optimus, junto con una innovadora serie de vehículos autónomos conocidos como ‘Robotaxis’. Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, especialmente por el director de la película ‘Yo, Robot’ por supuestamente robar sus diseños.

El director de cine Alex Proyas, conocido por su trabajo en la aclamada película ‘Yo, Robot’, no tardó en reaccionar a las novedades de Elon Musk. Proyas sugirió que el magnate había plagiado los diseños de su película, levantando una ola de comentarios y comparaciones en las redes sociales.

Elon Musk presenta robots Optimus y vehículos autónomos

Hace unos días, Elon Musk realizó una presentación que dejó al público boquiabierto al mostrar su nueva versión de robots humanoides, llamados Optimus, y su línea de ‘Robotaxis’, vehículos autónomos diseñados para revolucionar el transporte.

Estos robots con rostro cristalino y cuerpo blanco, así como los vehículos con formas orgánicas y minimalistas causaron un gran revuelo en el mundo tecnológico, llevando a las comparaciones y las críticas.

La controversia aumentó cuando el cineasta Alex Proyas hizo un llamado a Musk en Twitter, pidiéndole que le devolviera sus diseños, argumentando que los nuevos productos de Tesla son muy similares a los robots y vehículos que aparecen en su filme.

En un tweet viral, Proyas pidió a Musk que le devolviera sus diseños, presentando una imagen que comparaba el nuevo robot Optimus y los vehículos de Tesla con los que aparecen en Yo, Robot. Las similitudes visuales llevaron a muchos a cuestionar la originalidad de los conceptos de Musk, haciendo que la controversia se intensificara rápidamente.

“Oye, Elon. ¿Me puedes devolver mis diseños, por favor?”, escribió el artista.

Reacciones de internautas sobre Musk y ‘Yo, Robot’

La controversia no tardó en volverse viral, y los internautas comenzaron a expresar sus opiniones sobre la acusación de Proyas. Mientras algunos apoyaron al director y afirmaron que era un robo evidente, otros tomaron una postura diferente.

Varios usuarios comenzaron a señalar que, de hecho, Proyas podría no ser el autor original de los diseños que él defendía, pues recordaron que los conceptos de robots humanoides y vehículos autónomos tienen raíces que se remontan a la película Metropolis, dirigida por Fritz Lang en 1927.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024