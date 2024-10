Denuncian muerte de una niña

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Un día después de que se denunció que elementos de la Sedena mataron en un fuego cruzado a una enfermera en esta ciudad fronteriza, se acusó ayer que agentes de la Guardia Nacional (GN) dispararon y provocaron la muerte de una niña de 8 años.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG encabezada por Raymundo Ramos, la camioneta en la que viajaban la niña, identificada sólo como Iris Yajaira, y su abuela de 60 años, fue atacada la noche del sábado cuando circulaban en la Colonia Palmares.

“Iris tenía 8 años de edad y era estudiante. Anoche un (elemento de la) Guardia Nacional la asesinó de un disparo en la cabeza en Nuevo Laredo”, escribió Ramos.

Citando el testimonio de la abuela, llamada Lidia Galván, el organismo señaló que los agentes impactaron la unidad y después comenzaron a disparar, hiriendo a la menor en la cabeza.

“Me chocaron y me hirieron a la niña”, narró Galván, según reportó el Comité.

La mujer contó que tuvo que desplazarse al asiento trasero y salir por una ventana para pedir auxilio a elementos de la GN.

“Cuando vi a la niña desangrándose, le grité: ‘muévete, Iris, muévete'”, dijo la abuela. “Ella me contestó, pero estaba perdiendo mucha sangre.

“Pedí ayuda a los soldados, pero al principio no me ayudaban, parecía que no querían acercarse.

“Salí por una ventana y le grité a los soldados y a los de la Guardia Nacional”, narró, “les dije que por favor me ayudaran porque mi hija se estaba muriendo.

“Y me dijeron: ‘¿cuál hija?’ Dije, tengo una niña ahí”, añadió. “Y les dije, ustedes me la hirieron, la verdad. Ustedes me tiraron”.

Aunque los agentes trasladaron a las víctimas al Hospital General, la niña llegó sin signos vitales.

El sábado se reveló que militares fueron acusados de disparar la noche del viernes contra una camioneta en la que viajaban una pareja casada y su hijo de 9 años, provocando la muerte Yuricie Rivera, de 46 años y de profesión enfermera del IMSS, que falleció de forma instantánea de un balazo en la cabeza.