Carlos Villagrán “Kiko” hace lamentable comentario sobre Florinda Meza: “Cada que se duerme, la velan”

MÉXICO.- El pleito entre Carlos Villagrán y Florinda Meza, integrantes de ‘El Chavo del 8’ tiene años de ser público y, aunque durante un tiempo se calmaron las declaraciones entre ellos, recientemente el intérprete de ‘Kiko’ le volvió a ‘echar leña al fuego’, al asegurar que la viuda de Roberto Gómez Bolaños “ya está muerta, pero no le han avisado”.

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre Florinda Meza?

El actor estuvo como invitado en el programa ‘La Divina noche de Dante’, que se graba en Los Ángeles, California, donde Dante Gebel le recordó a Villagrán que él es el exintegrante de ‘El Chavo del 8’ que ha contado más cosas sobre los problemas que tuvieron con Chespirito.

“Yo digo que las he contado por verdad, alguien tiene que decir la verdad, pero no puedo hablar de mucha verdad porque ya no están las personas que se puedan defender, porque ya fallecieron, entonces prefiero abstenerme”; mencionó Villagrán al explicar por qué en los últimos años ya no ha dicho nada.

Gebel inmediatamente expresó: “pero sí has hablado de Doña Florinda que está viva”; a lo que Villagrán mencionó: “bueno, sí, pero, ¿les digo un secreto?, ‘Doña Florinda’, cada que se duerme, la velan (…) es que ya está bien pacheca, es más joven que yo, pero a lo mejor ya está muerta y no le han avisado”.

El conductor comenzó a reír, por lo que Carlos explicó: “La entrevistó Adela Micha y le preguntó, ‘oye es cierto que tú anduviste con Carlos Villagrán’, y ella dice ‘no, con Roberto’, le dice ‘tú sabes que Roberto era muy inteligente’, y Adela Micha le dice ‘sí’, y dice ‘si tengo a Roberto que es muy inteligente, no voy a andar con un pendejo’, me dijo pendejo”.

¿De dónde proviene el pleito entre Carlos Villagrán y Florinda Meza?

Se rumora que el pleito entre Carlos Villagrán y Florinda Meza inició debido a que entre ambos hubo un romance cuando grababan ‘El Chavo del 8’, sin embargo, Florinda Meza lo terminó para salir con Roberto Gómez Bolaños, que en aquel momento estaba casado.

Hasta ahora, Florinda Meza no ha querido confirmar dicho romance, sin embargo, tanto Carlos Villagrán como María Antonieta de las Nieves han hablando al respecto.

Además, el intérprete de ‘Kiko’ se alejó de Roberto Gómez Bolaños debido a que una vez que dejó el programa intentó seguir haciendo el personaje, pero ‘Chespirito’ no se lo permitió, y éste tuvo que irse a Argentina, hacerle modificaciones al nombre y al personaje, para poder registrarlo y seguir trabajando con él.

¿Cuál es el estado de salud de Carlos Villagrán?

Fue en noviembre de 2023 cuando Inés Moreno reveló en su canal de YouTube que Carlos Villagrán había sido diagnosticado con cáncer.

“Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y radioterapias, se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, está enfrentando esta enfermedad, está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera”; señaló Moreno.

Posteriormente, en una conferencia de prensa, fue Carlos Villagrán quien confirmó dicha información, y aunque no especificó cuándo había sido diagnosticado, comentó que la enfermedad ya había sido superada.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FORMULA